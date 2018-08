Ach nu is het Turkije maar had net zo goed Brexit, handelsoorlog, N-Korea, of een oud financieel lijk uit de kast rollend, kunnen zijn. Het is net wat op dat moment in de belangstelling staat, dalingen moeten nu eenmaal verklaart worden… De desbetreffende grafieken stonden, en staan, er gewoon zo voor, standje daling, en dat komt tot uiting…Turkije is minder belangrijk dan men denkt!.. Maargoed een mens moet een reden hebben anders wordt het niet begrepen..