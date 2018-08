Fondsenrondje: Met Turkije mee omlaag

De spanningen rond Turkije zijn nog niet gaan liggen, waardoor de AEX de daling van vrijdag voortzet met een min van 0,3%. Dit is een tikkeltje beter dan de FTSE100 en DAX, die beiden zo'n 0,4% a 0,6% dalen. Negatieve uitschieters zijn de Spaanse en Italiaanse beurzen die minnen van ongeveer 0,8% moeten laten noteren.

Niet vreemd dat het juist de Spanjaarden en Italianen zijn die een stapje extra terug moeten doen, aangezien juist de banken van deze twee landen een aanzienlijke blootstelling hebben aan de Turkse economie. Volgens cijfers van de Bank for International Settlements (BIS) hebben Spaanse- en Italiaanse banken voor $80 en $20 miljard uitgeleend aan Turkse bedrijven.

Overigens valt de beweging op het Damrak nog wel mee. Anders zou Flow Traders met een verlies van 2,5% niet in het rijtje dalers van de AMX noteren. Van paniek is dus geen sprake. Overigens is de agenda vrijwel leeg dus moeten we het van de macro's niet hebben vandaag.

Air France-KLM

De bleeder van de dag is Air France-KLM met een verlies van 5,6%. Het sentiment is al niet zo geweldig en dan helpt het niet dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor KLM-piloten wat stroef verlopen. De vliegtuigmaatschappij kan niet bepaald nieuwe stakingen gebruiken.

De koers van het aandeel is dit jaar inclusief de daling van vandaag met ruim 35% gedaald, terwijl de AEX gewoon een nette plus van 6% noteert inclusief dividend. Overigens was de koers van Air France-KLM bezig met een mooie opmars de afgelopen maand, maar deze is dus even tijdelijk verstoord. Mijn glazen bol heb ik thuis laten liggen dus waag ik mij even niet aan voorspellingen.



Marktoverzicht

De AEX daalt 0,3%, maar doet gemiddeld gezien wel iets beter dan de overige Europese beurzen. Alleen Frankrijk presteert in lijn met Amsterdam.

De Amerikaanse futures staan 0,4% lager. Niet erg schokkend allemaal.

Goud daalt in dollars 0,5%.

Olie: WTI en Brent weten nog geen richting te kiezen.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,138 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De tienjaarsrentes van de zwakke eurolanden stijgen iets. Uitschieters zijn de Portugese en Italiaanse rentes die 7 basispunten stijgen. De vergoedingen op obligaties van Nederland en Duitsland komen niet in beweging.

Damrak

ING noteert niet geheel verrassend in de onderste regionen binnen de AEX met een verlies van 1,3%.

Arcelor Mittal (-1,5%) laat het op dit soort dagen vaak afweten. Vandaag is het niet anders.

Ahold (+0,8%) begint goed met het inlopen van de verliezen van afgelopen week.

Aegon (+0,4%) is de vreemde eend in de bijt met een winst van 0,4%.

Besi (-1,7%) heeft nog een kleine kater overgehouden van het weekend. Misschien brengt de middag daar verandering in.

De koers van Basic-fit (-1,4%) heeft net als ik ook een verkoudheid opgelopen.

Conclusie: De bewegingen op het Damrak zijn zeer spaarzaam en er is gewoon weinig bedrijvennieuws.

Adviezen

ABN Amro: naar €30 van €28,60 - Kepler Chevreux

