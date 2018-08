Besmettingsgevaar, alle emerging markets valuta ook onderuit. De Zuid-Afrikaanse rand voorop, maar de euro zakt vanochtend ook onder 1,14.

-Turkish lira's plunge sparks slide in emerging currencies

-Dollar rises, euro falls

-Money flows into safe-haven assets

-Gold, copper dip lowerhttps://t.co/yvmNGGVkVq pic.twitter.com/M5vToG00QW — Bloomberg (@business) 13 augustus 2018

Check:

#Turkey contagion infects South Africa Rand and other EM currencies. South Africa’s currency falls as much as 9.4% in Asian trading, Mexico Peso slumped as well. India Rupee hit fresh life-time low vs. Dollar. pic.twitter.com/ZLiqB3EwoR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 13 augustus 2018

Vlucht in veilig, lijkt me erg overdreven. Gisteren liet ik u in mijjn vooruitblik allerlei grafiekjes, cijfers en data zien, waaruit blijkt dat zelfs een Turkse default voor niet al te grote problemen hoeft te zorgen. Helaas kunnen we ons op de beurzen en markten ook een probleem aanpraten. Of onderschat ik het (zwaar)?

Good morning from #Germany, where the fear of a full-blown Emerging Markets crisis is rising. German companies have heaviliy invested a lot of money outside the Eurozone in the lower-cost Eastern Emerging Markets in order to remain price competitive. pic.twitter.com/58TEA3swC4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 13 augustus 2018

Verder is het echt komkommertijd. Zonder dit tumult is er bar weinig te doen. Wel komen deze week Aegon, NN, Vopak, Boskalis, IMCD, TKH, Brunel, ForFarmers en Heijmans met Q2's. De verwachtingen vindt u ook in mijn vooruitblik van gisteren. verder is het roos vanochtend:





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier (niet blazen) en analistenadvies is er nog niet. Ah, toch nog één nieuwtje. Er zit vananf vandaag een grote koper in DSM en die vertelt precies wat ze gaat doen:





De AFM meldt deze shorts. Het blijft druk bij Fugro.:

De agenda stelt niet zo heel veel voor...

10:00 Italië inflatie CPI jul 1,9%

En dan nog even dit

Waarom gaan we toch met z'n allen, maar dan ook echt met z'n allen, op het aandeel van een klein Amerikaans autobouwertje zitten, omdat we die zo sexy vinden en de topman een bijzondere man is. Volgens ANP hebben de Saudi's interesse.

SoftBank isn't interested in a Tesla investment deal, sources say https://t.co/3cL9ic7Qos — Bloomberg (@business) 13 augustus 2018

Er zijn meer groeierts. Helaas niet beursgenoteerd:

Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2017 verder gestegen tot bijna 8 500. Lees meer op:https://t.co/MBFjF5PpKx pic.twitter.com/rUIaPI6oKC — CBS (@statistiekcbs) 13 augustus 2018

Peak smartphone?

How global smartphone sales ground to a halt https://t.co/MhzBlBO1QR — Bloomberg (@business) 13 augustus 2018

Google is geblokkeerd in China. Laat dat even tot u doordringen:

Google is trying to keep a foothold in China, even though its search engine and Gmail are both blocked in the country https://t.co/9o5gnQz66X — The Wall Street Journal (@WSJ) 13 augustus 2018

Nog even dit. Ooit stond ik aan de Duits-Duitse grens. Ik denk niet dat wij nog meemaken dat de grens weer open gaat, zei de West-Duitse politieman van dienst. Het was 1982 meen ik. Zes jaar later was die onzin weg. Zeg nooit nooit dus.

Two Koreas agree to hold September summit in Pyongyang: ministry https://t.co/ssZikFw9T7 — Reuters Top News (@Reuters) 13 augustus 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.