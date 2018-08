13-8-2018 08:54:09Update: Turkse centrale bank grijpt in(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft maatregelen aangekondigd "om de financiële markten goed te laten werken en de flexibiliteit van de banken te ondersteunen met hun liquiditeitsmanagement". Dit liet de centrale bank maandag weten.Zo verlaagde de centrale bank onder meer de reserve-eisen voor de lira. Ook kan voortaan niet alleen de Amerikaans dollar maar ook de euro worden gebruikt als reserve.Al met al zullen de maatregelen volgens de centrale bank ongeveer 10 miljard lira, 6 miljard dollar en omgerekend 3 miljard dollar aan goud in het systeem pompen.Een renteverhoging, die de markt noodzakelijk acht, kondigde de centrale bank niet aan. Volgens Rabobank zou de rente met 10 tot 15 procentpunt omhoog moeten,De maatregelen van de centrale bank volgden nadat de minister van Financiën, Berat Albayrak, zondagavond een plan aankondigde, maar geen details gaf."Kort samengevat, de markt hoopte op een renteverhoging van 10 tot 15 procentpunt, maar kreeg daarentegen meer liquiditeit in de lira, terwijl het probleem een gebrek aan dollars is", aldus Rabobank, die meent dat het vrijwel zeker tot een bail-out komt. De vraag is in welke valuta.Update: om reactie Rabobank toe te voegen.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999