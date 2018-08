TA: Krasje op de AEX

De AEX heeft de afgelopen week turbulent afgesloten, met een weekverlies van 1,6%. De schade valt mee, zeker als we meewegen dat zwaargewichten ING en Royal Dutch Shell ex-dividend zijn gegaan.

Het einde van de afgelopen week werd gedomineerd door Turkije en vooral de Turkse lira, die door het putje werd gespoeld. Technisch is er op de Europese beurzen wel schade aangericht, hoewel de lange-termijntrends ongeschonden zijn gebleven.

Korte termijn analyse AEX-index

De Nederlandse beurs valt hard terug. De AEX-index is uit het ultrakorte stijgende trendje (dunne paarse lijn) gezakt, waarmee een verzwakking is opgetreden. Ik had dit niet verwacht.

Het is nog niet dramatisch, maar het technische plaatje verliest hiermee wel momentum. De AEX zakt nu naar de trendlijn onder de koersbodems van de afgelopen maanden (dikke paarse lijn).

Ik denk dat we deze stijgende bodemlijn nauwlettend in de gaten moeten houden. Na een eventuele doorbraak dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie, mogelijk richting de bodem van eind juni rond 543,87.

Maar zolang deze steun stand weet te houden, blijft de meerjarige stijgende trend intact. De weerstand ligt rond 576,90 punten (de top van 27 juli).



Lange termijn analyse AEX-index

Nadat de AEX weer onder de voorgaande toppen van dit jaar in de zone 570-572,81 is gezakt, verloopt de lange termijn ontwikkeling trager dan verwacht. In het ergste geval kan de AEX-index de bodem van 27 juni rond 543,87 punten opzoeken.

Zolang deze steun stand weet te houden, blijft de meerjarige stijgende trend intact. Het positieve technische beeld wordt gevalideerd indien de koers boven de 200-dagenlijn zou weten te blijven.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode doorlopende lijn), alsmede het feit dat de AEX wordt opgevangen door deze lijn, zou de positieve lange termijn technische conditie van de AEX bevestigen.