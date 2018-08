Nee, geen renteverhoging, waar momenteel de financiële vrij nadrukkelijk om vragen, maar strijdbare woorden uit Turkije.

In totaal heeft het buitenland een exposure van $265 miljard naar het land toe. Op zich hoeft dat geen levensbedreigend probleem te zijn of te worden, ware het niet dat het risico zich vooral ophoopt bij een paar landen (Frankrijk, Spanje en Italië) en banken (BBVA, UniCredit, BNP Parbis en... ING).

In totaal zou ING, met dochter ING Turkije meegerekend, voor zo'n €10,5 miljard euro aan geleend geld hebben uitstaan. Dit is niet nieuw en wellicht dat dit mede ook de (relatief) slechte prestatie van het aandeel ING dit jaar verklaart: -20,9%. Niet nieuw? Nee, kijk maar mee naar deze Turkse grafieken.

Die zitten van ieder land gewoon standaard in Reuters Datastream. Kleine moeite dus, ik vis er een paar uit. Copypaste, om te beginnen daalt de lira al een jaar of acht.

Dit is het grote probleem, de inflatie loopt op. En niet zo'n beetje. Dit is slopend voor economie en vooral vertrouwen.

Waar die inflatie mede vandaan komt: er is een chronisch en flink tekort op de handelsbalans. Tja en als dan olie en dollar oplopen om maar wat te noemen, gaat het hard.

En de rente is ondanks een paar drastische stappen nog altijd (veel) te laag?

Wat een groei, hoewel zeker niet in een rechte lijn omhoog. Turkije liet deze eeuw een klein economisch wonder zien, wat mede de populariteit van eerst de premier en nu de president verklaart. De verwachtingen gaan nu wel omlaag:

Tot slot de Turkse beurs, Die heb ik niet herbelegd, zodat ik niet echt kan vergelijken. U kunt de Bist 100 via een tracker bij uw broker afhalen tegen 7,1 keer de huidige winst en 4,5% dividendrendement. Dat lijkt een koopje - tegen zo'n waardering gooi ik al m'n cash in de huidige AEX - maar het is in duikelende lira's...

Strikt economisch en financieel gezien kan en mag een eventuele escalerende Turkse (financiële) crisis geen problemen betekenen voor de wereldeconomie en internationale beurzen. Politiek is dat anders, al is het maar omdat Turkije zo ongeveer het meest strategisch gelegen land ter wereld is.

Daar zit vooral het risico? Zo kan ik er echter nog wel een paar opnoemen: Iran, Rusland, China, Nood-Korea, Israël-Palestina, Yemen, Zuid-Afrika, Rotterdam-Zuid en vult u zelf verder maar aan. Bloomberg kijkt zelfs al naar volgend jaar. En zo was er altijd wat, is er altijd wat en zal er altijd wat zijn.

Daar kunt u leuk op handelen als er shock and awe op de markten neer daalt, maar als lange termijnbelegger m.o.e.t. u daar met een grote boog omheen lopen. Wat de markten bewegen op lange termijn op winsten en niet op politiek. Van uw lange porto afblijven dus. Altijd. Moeilijk hé?

Agenda

Genoeg hierover, gauw naar de aandelen. Niet te vol en niet te leeg, we hebben een hele leuke agenda deze week. Wat dacht u van Q2-cijfers van deze fondsen?

Aegon

NN

Vopak

Boskalis

IMCD

TKH

Brunel

ForFarmers

Heijmans

Ik neem mijn bekende grafieken weer met alle verwachtingen:

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet

Paars: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Rood: 12 maands verwachtekoerswinstverhouding

Aegon wordt geacht een winst per aandeel van €0,39 te rapporteren, ik heb geen omzetverwachting. U ziet het, stikt genomen wordt er al lang niet veel van Aegon verwacht... Het fonds moet het kort door de bocht van stijgende rentes hebben en behalve de voor Aegon zo belangrijke VS vlot dat niet zo.

Na de oorlog steeg de rente eerst 35 jaar, daalde daarna 35 jaar en lijkt nu te draaien. Als inderdaad de rente weer tig jaar gaat oplopen kunt u nu misschien Aegon voor een prikkie afhalen, maar dan heb ik het wel over heel lang buy & hold beleggen. U kunt het ook voor het 5% dividendrendement kopen.

NN laat betere cijfers zien, hoewel ik niet meteen die zwieper in de omzet kan verklaren. Er wordt een winst verwacht van €0,95 per aandeel. Ook hier geldt: wachten op stijgende rentes. NN heeft wel superdegeljjke financiële ratio's en u beurt maar liefst 5,6% dividendrendement.

Vopak is de stiekeme stijger van de laatste tijd. De winstverwachtingen lopen dan ook op, maar die voor de omzet niet. Moet het concern niet van de (aanstaande) LNG boom kunnen profiteren? Vopak rapporteert naar verluid een winst per aandeel van €1,10 bij een omzet van €630,43 miljoen.

Hebben we de bodem gezien? Wel als Boskalis betere cijfers en een mooie outlook kan presenteren en dan vooral dat de orderportefeuille nu echt aantrekt. Dan komt het wel goed. Het bedrijf heeft een meer dan voldoende trackrecord om dat ook in klinkende winsten en aandeelhouderswaarde om te zetten.

Daar gaan de analisten nog niet vanuit, zo te zien. Sappelen. Misschien is dit wel een leuke dobbel voor wie denkt of gokt dat de rapportage beter is dan verwacht. Kan de koers misschien aardige zwieper maken. De short-posities lopen ook terug, maar zijn nog goed voor 8,7%. Ik heb helaas geen consensusverwachting.

Imtech ging failliet, maar gelukkig hebben we Internatio-Müller afsplitsing IMCD nog. Laat maar schuiven. Dit zijn de mooiste grafiekjes: winst, omzet, dividend en koers hand-in-hand omhoog. Helaas, de waardering ook. Kwaliteit, maar het is een duur aandeel en zo kwetsbaar voor tegenvallers?

Precies hetzelfde verhaal voor TKH: laat die Tukkers maar schuiven, maar ook hier geldt dat het aandeel gestaag duurder wordt.

Brunel is het tegenovergestelde verhaal? De winst- en omzetverwachtingen zitten in de lift, maar de waardering neemt af. Niettemin is dit nog best prijzig voor een zo van olie afhankelijk aandeel. Verras ons met een mooie outlook, Brunel. SBM Offshore en zelfs Fugro gingen je voor.

Bij ForFarmers moet de winst omhoog, lijkt de grafiek uit te schreeuwen.

Tot slot Heijmans nog, zet 'm op! U ziet de omzet en winstverwachtingen oplopen, maar de hoogconjunctuur in de bouw druipt niet van de verwachtingen af. Het stoppen van eeuwige bleeders is echter helaas nog altijd corebusiness van het bouwbedrijf, want die verpesten altijd de winst.

Hier de hele agenda. Let op ons en het Duitse BBP Q2, Wal-Mart blaast het Amerikaanse Q2-cijferseizoen officieus uit, voorlopende indicatoren over augustus zijn de Philadelphia Fed Index en Duitse ZEW Index en we hebben Amerikaanse detailhandelsverkopen.

13 aug

10:00 Italië inflatie CPI jul 1,9%



14 aug

04:00 China industriële productie jul 6,3%

04:00 China detailhandelsverkopen jul 9,0%

08:00 Brunel Q2-cijfers

08:00 Curetis Q2-cijfers

08:00 TKH Group Q2-cijfers

08:00 RWE Q2-cijfers

08:00 Duitsland flash BBP Q2 0,4% QoQ

08:00 Duitsland Inflatie CPI jul 0,3% MoM

09:30 Nederland flash BBP Q2

09:30 Duitsland ZEW indicator aug -19,1

11:00 EU flash BBP Q2 0,3% QoQ

15 aug

08:00 Heijmans Q2-cijfers

08:00 Kendrion Q2-cijfers

10:30 VK inflatie CPI jul -0,1% MoM

14:30 VS detailhandelsverkopen jul 0,3% MoM

15:15 VS industriële productie jul 0,3% MoM

16:00 VS bedrijfsvoorraden jun 0,1% MoM

22:00 Cisco Systems Q2-cijfers



16 aug

08:00 Boskalis Q2-cijfers

08:00 Aperam notering $0,45 ex-dividend

08:00 NN Group Q2-cijfers

08:00 Forfarmers Q2-cijfers

08:00 Aegon Q2-cijfers

10:30 VK detailhandelsverkopen jul 0,2% MoM

13:00 Wal-Mart Q2-cijfers

14:30 VS housing starts jul 1,25M

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Philadelphia Fed Index aug 22,0



17 aug

08:00 IMCD Q2-cijfers

08:00 Vopak Q2-cijfers

08:00 AND Q2-cijfers

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan aug 98,0

Laatste woord is weer aan Corné:

Waar extra olieproductie vandaan?

Wat gaat ZEW index voor Duitse economie voorspellen?

Brexit hoe groot is handel met EU eigenlijk?

En Britten bij hard-Brexit nog wel te eten?

Robots are coming. effecten op economie

Kiek op de Grafiek

Even geen nieuw top, maar een weigering, was het motto van de AEX deze week. Het speelveld is klein en het kan maar zo. Wel nadert de r in de maand en dan wordt iedereen toch altijd licht nerveus op de beurs. Bovendien is het precies over een maand tien jaar Lehman Brothers. Gaat vast niet onopgemerkt voorbij.

De AEX VIX Index (volatilteit) is met de reuring vooral vrijdag opgelopen, maar dit mag nog echt geen naam hebben. Dan druk ik me nog heel zacht uit, ondanks die whopping +22,9% vrijdag.

En de Eurostoxx Vleesch noch Visch 600? Die fröbelt door. Richtingloos.

De S&P 500 zit op schema voor een nieuwe all time high, maar eerst zien en dan geloven.

De Shanghai Composite heeft de daling even tot staan gebracht. Kan een bodem zijn, maar daar is meer bewijs voor nodig. Het is formeel een bearmarket.

Deze heb had ik gemist. Goed nieuws voor de wereldindex tracker- en fondsbeleggers, de MSCI World Index zette wel een nieuwe all time high in euro's neer.

De Turkse Bist 100 dan, in lira's. In euro's durf ik niet.

Over naar de rentes, onze duidt op een vlucht in veilig, of risk-off modus op de markten.

Voor bevestiging rijdt u bij Nieuweschans, Emmen, Enschede, Arnhem, Nijmegen en Venlo de grens over. De tienjaars Mannschafjes dus.

Parijs zit dit keer in kamp Nord-Europa, want zelfs de rentes op les blues dalen.

Want via Parijs zaken we naar EU zuid af, waar de meeste Turkije exposure zit. De Spaanse rente op de bonos (let op, dat is iets heel anders dan bonus) is ietsie opgelopen, maar het gaat om de spread met Duitsland. Die is groter.

Idem dito voor de tienjaars bella's uit Italië, maar daar spelen ook begrotingsperikelen.

Op het eerste gezicht is 20% gegarandeerd leuk, maar helaas. De Turkse inflatie is nog hoger en de munteenheid van die leningen is ook niet om over naar huis te schrijven. Bovendien is dit geen AAA-papier. Dit zijn de ratings:

Moody's: Ba2 (outloo under review)

S&P: BB- (outlook stable)

Fitch: BB (outlook negative)

De Turkse tienjaars Erdo's dus:

De Amerikaanse rente lukt het maar niet structureel boven 3% te komen. Zijwaarts uit het boekje doen de Donaldjes het, zou ik zeggen. Jammer voor Aegon ook. Dat brandt vast kaarsjes voor was het niet die sigarendoosvoorspelling van 5% van JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon laatst?

Jammer dan, ruilt u dat bruisende weekje New York of Mami maar in een voor een polsbandjesvakantie in Alanya. De euro staat op het laagste punt ten opzichte van de dollar in meer dan een jaar.

De Chinese yuan of renmibi lijkt te stabiliseren.

De Turkse lira dus... Ongehoord voor wat beslist geen pannenkoekeneconomie is. Hopen dat het dat niet wordt.

Opgepast bij olie, want WTI waggelt in haar eigen opgaande trend.

Brent zit zelfs al in een korte termijn neergaande trend?

Goud daalt tegen de stijgt tegen dollar in, zoals het dit goedje betaamt.

Het duivelse dilemma van dit weekend is voor Turkse bitcoin-bezitters: inruilen voor lira's of niet?

Fijne zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs.