Wessanen: Op zoek naar de bodem

Het voedingconcern verraste haar aandeelhouders met een slecht tussenrapport. De voorgespiegelde groei kon niet worden waargemaakt. Sterker nog, in het tweede kwartaal daalde zelfs de omzet van de sterke eigen merken.

Sowieso laat Wessanen de omzet die behaald wordt uit het produceren van white label-producten langzaam afsterven.

De markt waarin Wessanen opereert groeit stevig en de afgelopen vijf jaar werd het aandeel beloond voor de juiste keuze die het management vijf jaar geleden maakte. Maar dit jaar valt die sterke groei opeens stil.

Twee van de belangrijkste eigen merken, Bjorg en Gayelord Hauser, lieten het afweten. Voor de rest van dit jaar wordt nog wel een gematigde groei verwacht, maar de eerder genoemde strong growth zit er niet meer in.



De omzet per H1 kwam in zijn totaliteit zelfs wat lager uit dan vorig jaar. De eigen merken groeiden op halfjaarbasis nog maar met 2%, maar dat is weer onderverdeeld in 4,3% in Q1, en -0,3% in Q2. Een duidelijke verslechtering dus, zoals we ook zien in bovenstaande afbeelding.

Overname?

En hoe is het met de overnamefantasie? Grote voedingsconcerns zijn naarstig op zoek naar groeimerken, het liefst in de hoek van de gezonde voeding.

Wessanen leek daarvoor geknipt, maar als de eigen merken geen groei meer laten zien is de belangrijkste reden voor de Unilevers en Danones van deze wereld om Wessanen over te nemen al verdwenen. Al is de fors lagere prijs natuurlijk wel een meevaller.

Voorlopig is die fantasie dus even naar de achtergrond. Wessanen zal zelf de handschoen op moeten pakken en via gerichte marketingcampagnes de merken weer op de radar bij de consument moeten krijgen. Bij Zonnatura lukte dat met de campagne van Rico Verhoeven wél. Op zoek naar de Franse Rico dus.

De koers zal voorlopig nog wel wat heen en weer stuiteren tussen de €10 en €13, tot er meer nieuws is. Scheutig is het concern niet met nieuws, dus wellicht duurt het tot 19 oktober voor de nieuwe cijfers bekend worden.

Disclaimer: Inberg heeft geen positie in Wessanen.