Slot -1,6%: Beroerd weekeinde

De AEX heeft een rustige week slecht afgesloten met een verlies van 1,6%. De DAX en CAC deden het niet veel beter met minnen van 1,6% en 1,3%. Zeker gezien deze week zwaargewichten als ING en Royal Dutch Shell ex-dividend gingen,

Als we hiervoor corrigeren ging de Nederlandse hoofdfondsenindex slechts 1,3% naar beneden in een week die uiteindelijk werd gedomineerd door Turkije. Met name de Turkse lira, die vandaag helemaal de grond in werd gestampt, was hier debet aan. Arend Jan vertelt u er meer over in zijn blog.

ING

Het zal u niet verbazen dat ING de bleeder van de week is, met een verlies van 5,7%. Het aandeel ging weliswaar €0,24 ex-dividend, maar dat is slechts een doekje voor het bloeden. AJ schreef vanmiddag al dat ING met de Turkse Oyak Bank de nodige exposure in Turkije heeft.



Deze week is eigenlijk tekenend voor het hele beursjaar van ING. Inclusief de dag van vandaag, die helaas niet in de grafiek wordt meegenomen, noteert het aandeel een verlies van 18%, terwijl de AEX gewoon 6,4% in de plus staat. Het positieve aan het verhaal is dat u de stukken vandaag weer goedkoper kunt oppikken, maar meer is het ook niet.

Ahold

Ahold (-4,5%) behoort deze week ook tot de floppers binnen de AEX. Woensdag kwam de supermarktketen met weinig bijzondere cijfers. Ternauwernood kon het bedrijf een omzetgroei van 0,9% voor elkaar krijgen. Dan hebben we de negatieve valuta-effecten nog niet eens meegenomen.

Positief was de winstgroei van 15% als gevolg van lagere belastinguitgaven en synergievoordelen. In tegenstelling tot ING behoort Ahold met een winst van 12,7% dit jaar nog altijd tot de betere aandelen van het Damrak. De buy en hold belegger zal er dus niet enorm van geschrokken zijn.

PostNL

Binnen de AMX was het PostNL die de handen van beleggers niet op elkaar kon krijgen. Maandag moest het post- en pakketbedrijf een verlies noteren van €1 miljoen, daar waar analisten rekening hielden met een nette winst van €0,05 per aandeel. Dit resulteerde in een verlies van 8,5% voor de week.

Ook dit aandeel ging €0,07 ex-dividend, maar dit was onvoldoende om het koersverlies te compenseren. Het enige positieve aan de cijfers is dat deze de kans op een consolidatieslag in de Nederlandse postmarkt vergroten, maar meer kan ik er helaas niet van maken.

GrandVision

Tot nu toe is mijn verhaal misschien niet al te positief geweest, maar daar komt nu verandering in. Aandeelhouders van GrandVision kunnen proostend het weekend in, aangezien het aandeel deze week met een winst van 8,6% de witte raaf is op het Damrak.

Met dank aan overnames, steeg de omzet in het tweede kwartaal met 10% in vergelijking met een jaar geleden. Minpuntje was de daling van de nettowinst met 6%. Het is maar goed dat het glas niet altijd halfleeg is, want anders hadden we geen winnaar meer over deze beursweek.

De lijstjes

AEX deze week -1,6%

AEX deze maand +0,4%

AEX dit jaar +3,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar 6,4%

Rentes

Het is wel duidelijk welke tienjaarsrente het meest gestegen is vandaag. Wat we verder zien, is dat de vergoedingen voor tienjaarsleningen van de sterke eurolanden dalen. Typisch een gevalletje van risk off. Toch blijf ik mij weer verbazen over de lage niveaus. Wie wil er in hemelsnaam voor 10 jaar geld uitlenen tegen een rendement van 0,33% per jaar?

AEX

Het lijstje kleurt vooral rood, maar Galapagos (+6,1%) is de opvallende topper van de week. Meestal is het juist biotech dat extra hard naar beneden gaat in een mindere week, maar daar is nu geen sprake van. Cyclische bedrijven zoals ASML (-2,5%) en ArcelorMittal (-3,8%) staan waar we ze kunnen verwachten.







AMX

Opvallende stijger is Air France-KLM, met een winst van 6,7%. De vliegtuigmaatschappij profiteerde van een aantal adviesverhogingen. Dit geldt niet voor Corbion (-9,7%), dat onderaan het lijstje staat als gevolg van tegenvallende tweedekwartaalcijfers.

Een eervolle vermelding verdient SBM Offshore (+3,4%), dat de laatste paar weken de stijgende lijn te pakken heeft.





ASCX

Het lijstje stijgers binnen de ASCX is wel erg dun gezaaid. Eerlijk gezegd hebben we alleen uitschieters naar bendeden. Wat is er nou met Vastned (-5,6%)aan de hand? Het aandeel ging weliswaar ex-dividend, maar is in korte tijd gezakt van €42 tot onder de €37.

Basic-Fit (-3,0%) kende een slechte week, met dank aan de analisten van Morgan Stanley. Ach, rampzalig is het allemaal niet.







Zondag schrijft Arend Jan Kamp weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend toegewenst!