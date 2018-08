Update 08:30: Turkse crisis

Wie belegt er in Turkije? Ik denk niet zoveel van ons en daarom hebben we steeds niet zoveel aandacht aan de Turkse (lira) perikelen besteed. Nu het binnenbrandje naar buiten lijkt uit te breiden, wordt dat anders. Het nieuws volgt zich nu ineens snel op vandaag, ik probeer alles op een rijtje te krijgen.

Een aantal feiten geef ik u ook al in BeursVandaag, maar ik herhaal ze voor ook een coherent verhaal hier. Volgens FT doet de ECB een bankenbelrondje wat hun exposure is. Met name BBVA, UniCredit en BNP Paribas worden genoemd, ABN Amro, ING en KBC niet

Good morning from #Germany where German banks have an direct financial exposure to #Turkey of at least €12.7bn, acc to BIS. €4.1bn exposure to Turkish banks at stake. But banks from Spain and France way more vulnerable to Turkey rout. pic.twitter.com/XoUwKr3qXw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 augustus 2018

Inmiddels loopt dit er weer voor de helft uit, maar de marktreactie mocht er zijn. De euro daalde ook eventjes in drie tikken een halve cent ten opzichte van de dollar.

WOW! Turkish Lira down a massive 12% now for the day. #ouch pic.twitter.com/XhwrNcvxgH — jeroen blokland (@jsblokland) 10 augustus 2018

Over de dollar gesproken, de Turkse financiële - en als het zo doorgaat snel ook een economische - crisis is iets meer dan een valutadingetje:

Turkey is hooked on capital inflows, saddled with $220bn in corporate debt and faced with a spiralling currency crisis. Fresh US sanctions could be devastating. https://t.co/mt3GzKBl5Q — Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) 10 augustus 2018

Intussen in Ankara:

#Turkey's Erdogan urges Turks not to panic over 'Campaigns' against nation: “There are various campaigns underway,” state-run Anadolu quotes Erdogan as saying early Fri: “Don’t forget this: if they have got dollars, we have got our people, our right, our Allah.” (BBG) pic.twitter.com/hTsUgKlyGe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 augustus 2018

En wellicht volgt vandaag meer nieuws uit de hoofdstad.

well the new economic plan from the finance minister scheduled today had better be good.

like, really good https://t.co/urLzyGpDii — Katie Martin (@katie_martin_fx) 10 augustus 2018

Intussen branden wij een kaarsje voor Turkse ondernemers met kosten en schulden in euro's of dollars en omzet in lira's, kan wie dat wil nog een goedkope vakantie boeken en zijn Turkse Nederlanders met hun euro's de koning te rijk in Turkije.