Liveblog: Sell-off op z'n Turks

Update 17:00 uur: Sell-off

Even rerumerend.

We mogen het inmiddels een sell-off noemen, toch? Een Turkse sell-off desnoods. De Turks (lira) ellende is niet van vandaag, maar wat nieuw is, is dat de markten ineens besmetting vrezen naar in eerste instantie Europese banken en daarmee uiteindelijk ook naar de economie toe.

De trigger daarvoor is dat de ECB volgens Financial Times bij de banken aan de lijn hangt wat ze allemaal aan Turkije-exposure hebben. OK, duidelijk. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Deze meneer van Charles Schwab vat het geniaal kort samen. Klik even op het linkje.

Ja dit is alles, zou Doe Maar zingen.

#Turkey triggers next global financial crisis? Not likely. Entire financial system exposure to Turkish loans: $265 billion versus total loan exposure of $29743 billion. That’s less than 1%, per BIS data. https://t.co/WE6HRrd79I — Jeffrey Kleintop (@JeffreyKleintop) 10 augustus 2018

U ziet Nederland er niet bij staan, maar ING zou voor €10,5 miljard aan leningen hebben uitstaan, als dan niet via haar Turkse dochter. Linkjes hieronder in dit blog. ABN Amro wordt niet genoemd. Let op dat het fonds vandaag daalt door het ex-dividend van €0,65, dat al in de agenda stond.

Tja en dan zijn er altijd mensen die even van het momentum gebruik maken. Dit is echt keiharde politiek en de markten laten het zich geen twee keer zeggen.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 augustus 2018

Turkije zit ook voor 1% ofzo in de emerging markets trackers, daar hoeft u ook niet voor te vrezen. Hier het overzicht, het is een puinhoop, maar vergeet die bedragen van Jeffrrey niet. Er wordt nu meer geld verbrand. Op dagbasis mogen emoties regeren op de beurs, op de lange termijn hebben cijfers het voor het zeggen.

De rentes duiden ook op een risk-off modus.

En het zijn de valuta's van de lenen lenen in dollars en betalen betalen in eigen munt die het hardst de sjaak zijn.

World's worst major currency: #Turkey Lira now down 43% ytd. pic.twitter.com/7JsoQSJNeW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 augustus 2018

Wellicht misschien dit weekend meer nieuws. IMF? Zeg het maar. Verder is het wachten op anekdotische voorbeelden van schade of kansen van individuele bedrijven, zoals deze.

Soudal stopt leveringen in Turkije https://t.co/t9WO2S3Icv — De Tijd (@tijd) 10 augustus 2018

En uit Turkije zelf. Niet mijn gewoonte om zulke tweets te plaatsen zonder bevestiging of andere bronnen, maar houd dit weekend de media in de gaten met verhalen over de situatie in Turkije zelf.

Mijn bron uit Turkije meldt dat online-bankieren op slot is. Niemand in Turkije kan online zijn/haar bank inloggen. Ook exchange bureaus verzilveren geen dolar en euros. Na tweet van Trump is Turkse lira bina %20 gedaald. Kortom chaos!!! — Mehmet Cerit (@Ceritm) 10 augustus 2018

Prettig weekend. Oh ja, -2% is heel normaal op de beurs als er eens iets gek, raars, onverwachts en misschien wel naars gebeurt. Op lange termijn vindt u dat niet terug. Niet als die hele Turkse crisis zelf. Zelfs een default verandert daar niets aan durf ik wel te stellen, mocht het zo ver komen.

Ach, misschien hebben we het er maandag al niet eens meer over.

Update 14:00: AEX, Flow en vola

Flauwe boel op het Damrak. Er is niet echt een duidelijke gemene deler. OK, defensief blijft wat beter liggen dan cyclisch en de bekende ADHD-fondsen, maar dat is een tikje vergezocht.

Op Damrak worden de broodjes döner met heug en meug weg gekauwd. Alleen #FlowTraders stijgt fors en dat fonds maakt zo haar reputatie waar als hedge tegen volatiliteit (#AEX #VIX +19,5%) pic.twitter.com/5tee6jXWw8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 augustus 2018

Het wordt er zo ook niet beter op.

Turkse president Erdogan speecht, maar niet wat de markten willen horen blijkbaar. #Lira krijgt weer een schop. Bloomberg heeft het verhaal https://t.co/ulaRMWTWlJ pic.twitter.com/ZnfeAvr0ug — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 augustus 2018

Vaker gezegd, de correlatie van Flow Traders en de volatiliteit is zeker niet één-op-één. De percentages verschillen ook enorm (vooral die vola explosies) en correlatie is er al helemaal niet op dagbasis. De trends zijn echter duidelijk.

Update 12:00: ING Turkije

Vandaar ING dus -2,6% nu. Deze bedragen en dat de bank exposure heeft is overigens niet nieuw.

Nu de Turkse crisis dieper wordt, tijd om even te kijken naar de blootstelling van Europese banken op het land. pic.twitter.com/7hB9WWFr5k — KBC AM Strategieteam (@KBC_AM) 10 augustus 2018

En dat geldt eigenlijk ook voor de andere usual supects:



ING heeft echter meer exposure. Sinds 1991 is Wholesale Banking er actief en in 2007 nam de bank voor dik €2,5 miljard Oyak Bank over. Die heet nu ING en is de nummer acht van Turkije. Met die lira daling wordt het lastig om dit jaar aan de winst bij te dragen, gok ik met mijn boerenverstand.

Voor de nieuwsgierigen, hier het jaarverslag.







Kortom, in de worst case scenario's - een default voor Turkije - kan ING een behoorlijke bloedneus oplopen, maar ook niet meer dan dat. Het verklaart wellicht wel voor een deel de dramatische koersprestatie dit jaar, zeker in vergelijking met ABN Amro. Zie hieronder de grafieken.

Bedankt inzender, uit het FD van vandaag.

Update 09:30 uur: ING en ABN Amro

Even kort, de eerste berichten van het Turkse front zijn:

#ING -2% op Turkije gedoe, maar #ABNAmro -0,3%. Ja, er staat -3%, maar t fonds is €0,65 ex-dividend. #BNPParibas -2,7% en #KBC -0,7%. Ik geef zo Eurostoxx Banks Index, die heb ik niet real time. Over ING gesproken... pic.twitter.com/QDz3Ey7B7O — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 augustus 2018

Intussen doe ik mijn best om mogelijke exposure van ING te achterhalen. Hulp of links is altijd welkom. Het broodje döner bij de lunch bij ING vandaag lijkt me bij deze geskipt:

#ABNAmro ligt heel wat beter dan de oranje leeuw, of moet ik al beer zeggen? pic.twitter.com/XeYVTSlJ8l — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 augustus 2018

Wat een enorm verschil:

Dan nog even Europa breed. U verwacht het niet. Deutsche Bank, wie anders...? Lach er om, maar het is wel zo. Vroeg of laat slaat altijd ieder risicootje daar wel nee, tenslotte. Volgende maand tien jaar Lehman Brothers en DB heeft nog altijd geen benul van zichzelf.

Markten maken zich vandaag ineens druk over wie exposure naar lira en Turkije heeft. En het eerste wat je dan doet is je Deutsche Bankjes er uit gooien en dan maar eens kijken hoe het zit :-) pic.twitter.com/H4yFj3EwUP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 augustus 2018

Kijk niet raar op als dit weekend het IMG langs komt in Ankara? Kan ze misschien meteen doorvliegen naar Moskou, want ook daar zijn de rapen en de roebel gaar en klinken grote woorden.

#Russia's PM warns of economic war while Ruble keeps falling. https://t.co/5OFaRAyXZD pic.twitter.com/WGCAOG7pxo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 augustus 2018

Update 08:30: Turkse crisis

Wie belegt er in Turkije? Ik denk niet zoveel van ons en daarom hebben we steeds niet zoveel aandacht aan de Turkse (lira) perikelen besteed. Nu het binnenbrandje naar buiten lijkt uit te breiden, wordt dat anders. Het nieuws volgt zich nu ineens snel op vandaag, ik probeer alles op een rijtje te krijgen.

Een aantal feiten geef ik u ook al in BeursVandaag, maar ik herhaal ze voor ook een coherent verhaal hier. Volgens FT doet de ECB een bankenbelrondje wat hun exposure is. Met name BBVA, UniCredit en BNP Paribas worden genoemd, ABN Amro, ING en KBC niet

Good morning from #Germany where German banks have an direct financial exposure to #Turkey of at least €12.7bn, acc to BIS. €4.1bn exposure to Turkish banks at stake. But banks from Spain and France way more vulnerable to Turkey rout. pic.twitter.com/XoUwKr3qXw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 augustus 2018

Inmiddels loopt dit er weer voor de helft uit, maar de marktreactie mocht er zijn. De euro daalde ook eventjes in drie tikken een halve cent ten opzichte van de dollar.

WOW! Turkish Lira down a massive 12% now for the day. #ouch pic.twitter.com/XhwrNcvxgH — jeroen blokland (@jsblokland) 10 augustus 2018

Over de dollar gesproken, de Turkse financiële - en als het zo doorgaat snel ook een economische - crisis is iets meer dan een valutadingetje:

Turkey is hooked on capital inflows, saddled with $220bn in corporate debt and faced with a spiralling currency crisis. Fresh US sanctions could be devastating. https://t.co/mt3GzKBl5Q — Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) 10 augustus 2018

Intussen in Ankara:

#Turkey's Erdogan urges Turks not to panic over 'Campaigns' against nation: “There are various campaigns underway,” state-run Anadolu quotes Erdogan as saying early Fri: “Don’t forget this: if they have got dollars, we have got our people, our right, our Allah.” (BBG) pic.twitter.com/hTsUgKlyGe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 augustus 2018

En wellicht volgt vandaag meer nieuws uit de hoofdstad.

well the new economic plan from the finance minister scheduled today had better be good.

like, really good https://t.co/urLzyGpDii — Katie Martin (@katie_martin_fx) 10 augustus 2018

Intussen branden wij een kaarsje voor Turkse ondernemers met kosten en schulden in euro's of dollars en omzet in lira's, kan wie dat wil nog een goedkope vakantie boeken en zijn Turkse Nederlanders met hun euro's de koning te rijk in Turkije.