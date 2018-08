Best wel brekend, de Turkse crisis begint om zich heen te grijpen:

Volgens FT is de ECB aan het rondbellen bij de banken wat hun Turkije exposure is https://t.co/2jBRHvxrMo #BBVA #UniCredit #BNPParibas De euro krijgt een jaap pic.twitter.com/UQuFiYaLNo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 augustus 2018

Moet u zien:

De Turkse lira lijkt dan weer eerder op Mars aan te komen dan Elon Musk pic.twitter.com/EzHQnE6MT6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 augustus 2018

Over Musk gesproken. Wat een gedoe weer gisteravond. Dit is trouwens Mr. Shortsell himself.

Voor dividend kunt u beter ergens anders kijken, zal ik maar zeggen. Zullen we het verder hier bij houden?

Goldman did some math on #Tesla: Fair value depends on view of the comp’s growth. In a potential upside scenarios where Tesla achieves mass market volumes —in the 2mn to 3mn vehicle range in 2025, vs base case forecast for approx. 800k, fair value would be $414 per share. pic.twitter.com/gXiCMaRrOx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 augustus 2018

Er is meer nieuws, maar zo zijn we er lekker snel doorheen. Het Japanse BBP Q2 komt trouwens uit op 0,5% op kwartaal- (0,4% verwacht) en op jaarbasis op 1,9% (1,5% verwacht)

#5things

- Turkey, Russia selloffs get worse

- U.S. markets defy global chaos

- Equity angst grows in China

- America’s growing crude clout spares tariffs

- Japan GDP, Singapore retail saleshttps://t.co/l8lHV9iT4s pic.twitter.com/2jJkA4rDiO — Bloomberg Markets (@markets) 10 augustus 2018

U ziet het, een wat minder opening, maar geen paniek. Merk wel op hoe olie weg glijdt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuwsvindt u hier en analistenadvies luidt als volgt. Moet The Firm het nou weer voor Galapagos verpesten? Randje all time high en €100 nota bene: Let ook op Basic-Fit.

Galapagos: naar neutral van buy - Goldman Sachs

Air France-KLM - naar €11 van €8 - RBC

Basic-Fit: naar equalweight van overweighten €32 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is kort, maar wel leuk met ex-dividend ABN Amro (voorasl leuk voor de schatkist), BBP's en inflatie VS:

01:50 Japan BBP Q2 0,3% QoQ

08:00 ABN Amro notering ex-dividend €0,65

10:30 VK BBP Q2 0,4% QoQ

10:30 VK industriële productie jun 0,3% MoM

14:30 VS inflatie CPI jul 0,2% MoM

En dan nog even dit

Mooi. Niets zo erg als dit. En die mensen ziet u nou nooit in de praatprogeramma's. Überhaupt ondernemers eigenlijk.

In juli zijn iets meer faillissementen van bedrijven uitgesproken dan een maand eerderhttps://t.co/YV6656f0nZ pic.twitter.com/yenX6oNa6G — CBS (@statistiekcbs) 10 augustus 2018

Ah, Holger heeft meer. Kijk, alleen maar streepjes bij ons.

This story is doing the rounds and leads to another Lira sell-off: #ECB concerns grow over EU banks’ Turkey exposure as lira slides. https://t.co/Q5fe7KI1xp pic.twitter.com/jBlxnoThXS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 10 augustus 2018

Hoeveel procent BBP is dit?

China has a stealth $410 billion stash to boost the economy https://t.co/OfGGj3phb7 pic.twitter.com/YLIIfUgYoR — Bloomberg Markets (@markets) 10 augustus 2018

Zo dus:

Tesla shares continue to drop after Musk announces plans to take the company private, as skeptics wonder how he'd structure the deal and where he would get the money https://t.co/ACyE32kjqr via @ReutersTV pic.twitter.com/ZawLxjdOBN — Reuters Top News (@Reuters) 10 augustus 2018

Voor mij is een telefoon een gebruiksvoorwerp. Voor wie is het een lifestyle dingetje?

Quick device cooling and better battery life: Samsung launches the Galaxy Note 9 https://t.co/nRfgub7ye1 via @ReutersTV pic.twitter.com/noLRX7HjPJ — Reuters Top News (@Reuters) 10 augustus 2018

Wat, $90 miljard?

Take a look behind the $90 billion brawl over credit card swipes https://t.co/ebEgoCuUvv pic.twitter.com/6zKjQXvb9b — Bloomberg Markets (@markets) 10 augustus 2018

Bij de buren:

Japan’s economy rallied in the second quarter after contracting to start the year https://t.co/QlFZOuCn6v pic.twitter.com/5rnVnOL98f — Bloomberg Markets (@markets) 10 augustus 2018

Ik zal straks eens kijken hoe duur of goedkoop China is:

Foreign investors keep buying Chinese stocks as markets go wild https://t.co/zUdd7oT9yu pic.twitter.com/fpfZEzw9x1 — Bloomberg Markets (@markets) 10 augustus 2018

Wacht even:

Quant model bets an ETF mispricing will help U.S. financial stocks https://t.co/6huyzoS27l pic.twitter.com/NmDc6SyzVX — Bloomberg Markets (@markets) 10 augustus 2018

