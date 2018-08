TA: Royal Dutch op cruciaal technisch punt

Nu het cijferseizoen nagenoeg ten einde is, kunnen beleggers de balans opmaken en eventueel hun portefeuilles aanpassen.

Omdat we zowel positieve als negatieve uitschieters hebben gezien, bespreek ik deze keer Royal Dutch, dat enigszins tegenviel. Unilever dat goed is ontvangen, volgt een andere keer.

Royal Dutch Shell en Unilever behoren tot de belangrijkste bedrijven van de bv Nederland en wegen beiden ook zwaar in onze beursindex.

Euro zakt weg

Op het moment van schrijven (06.55uur) duikt de euro/dollar onder de belangrijke steunzone 115,39. Doorgaans heeft een zwakke euro (sterkere dollar) positieve invloed op de Europese aandelenbeurzen. De AEX kan best wat hulp gebruiken, net als RDS.









Hoogste punt in jaren

Ondanks het heftige cijferseizoen wist de Nederlandse beurs prima te presteren, waarbij de AEX recent de hoogste stand in ruim 17 jaar heeft aangetikt. Maar nu staat het ultrakorte stijgende trendkanaaltje onder druk.



De AEX heeft rond 567,87 punten een hogere bodem gevormd, maar de weg naar boven gaat deze keer niet zonder slag of stoot.

De dip rond 567,87 staat er nog als steun en is voorlopig niet in gevaar. Maar de markt zoekt op korte termijn naar richting, mede onder invloed van enkele individuele fondsen die het zwaar hebben gehad zoals Royal Dutch.

Het technische plaatje is sterk genoeg om de index naar 600-609 te brengen, maar mogelijk gaat het wat langer duren.

Zolang de beurs steeds maar 1 stapje terugzet, op elke 2 stappen vooruit, blijft het positieve koerspatroon geldig.







Royal Dutch op steun

Royal Dutch Shell (RDS) is in de loop van dit jaar hard gestegen, maar afgeketst op de weerstandszone tussen 30,78-31,60 euro, gevormd door de koerstoppen van 2002, 2007 en 2014. Daar komt nu dus een nieuwe top bij, wat de kracht van die meerjarige weerstandsbarrière bevestigt.

Beleggers die van het stevige herstel van RDS eerder dit jaar geprofiteerd hebben, lijken (een deel) van hun winsten veilig te stellen.

Ik heb in eerdere bijdragen aangegeven dat de nabijheid van die zware weerstand het aandeel Shell ongeschikt maakt voor de lange termijn beleggingsportefeuille. De koers is na het bereiken van die weerstand bijna 11% teruggevallen.

Op de lange termijn grafiek valt op dat er sinds 2016 een serie hogere koersbodems is gevormd. De steunlijn onder deze bodems biedt pas een vangnet in de zone 26,50-27, wat een koersrisico van nog eens 6 tot 8% oplevert.



Negatieve signalen

Ik zie op korte termijn wat steun op 28,51 euro (de bodem van 29 mei), maar merk tegelijkertijd drie best wel negatieve technische signalen op:

De moneyflow (onderste helft van de grafiek) is negatief. Dit geeft aan dat er kapitaal aan de markt wordt onttrokken. De relatieve sterktelijn (glooiende blauwe lijn) daalt. Dat geeft aan dat Royal Dutch Shell slechter presteert dan de rest van de markt. Het recente patroon met lagere toppen geeft aan dat de verkoopdruk nog niet uit de markt is.

Op korte termijn moet de steun van 28,51 euro standhouden; anders valt de bodem weg. Maar ik houd mijn hart vast.

Op dit moment bedraagt de weging van Royal Dutch Shell in onze AEX circa 15%. Een verdere koersdaling van het aandeel zal zeker effect hebben op onze beursindex.

Een belegger die nog niet in RDS zit, kan voorlopig beter het kruit drooghouden, want echt sterk is het technische plaatje nu niet.













Wat te doen?

Het loont de moeite het koersverloop af te wachten, want echt sterk ziet het er na de laatste cijfers niet uit.

Het lijkt erop dat de zware weerstandszone uit 2002 voorlopig zijn werk heeft gedaan en de koers flink heeft teruggedrongen. Inmiddels is de koers al flink gedaald, maar deze kan de komende tijd wellicht verder zakken.

Technisch komt dan wel een nieuwe instapkans dichterbij. Ik denk dat het verstandig is hierop te wachten. Er gaat uiteraard geen belletje op het laagste niveau, maar op Twitter @RoyceTostrams zal ik aangeven wanneer ik denk dat de bodem is bereikt.



Een ander scenario is om gewoon de uitbraak boven de 16-jarige weerstandszone tussen 30,78 en 31,60 af te wachten. Dit vereist veel geduld. Bovendien laat je het laagste punt aan je voorbijgaan. Maar daar staat tegenover dat je dan pas zeker weet dat RDS alles heeft opgeruimd.

Het eerstvolgende berekende koersdoel ligt er daarna pas rond 46 euro, het tweede rond 58 euro. Dus voor de langere termijn valt er genoeg te verdienen. Ik kom er op terug, houdt RDS dus in de gaten.