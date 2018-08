Beste AJK,



“AkzoNobel ligt zomaar een keer goed”?

Beetje meehuilen met de wolven in het bos bij dit weinig populaire aandeel?

Heb je de koersontwikkeling sinds de H1 cijfers gemist?

Van €72 naar €82 is zo slecht nog niet lijkt me.

Los van de €6,5 dividend die afgelopen jaar is uitgekeerd.

Beetje objectiever mag best.

Ook al blijft Akzo wat achter bij je geliefde Boskalis ;-)



Vriendelijke groet BK