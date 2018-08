Slot: Eet smakelijk

Vinden jullie ook niet dat - nog relatief nieuw bij IEX en nog piepjong - Niels keurige fondsenrondjes en slotcalls aflevert? Ik durf bijna niet meer...

Al helemaal niet omdat ik voorbeurs mis zat met SBM Offshore. Ik geef het eerlijk toe, ik dacht dat er wéér een omzetwaarschuwing was, maar gelukkig niet. Een herhaling en het gaat eindelijk echt beter in die sector. Wie af is moet z'n mond houden vind ik altijd en vandaar geen stukje van mij vandaag.

Gelukkig hebben we Nico nog:

Coca-Cola European Partners had vanmiddag voorbeurs ook cijfers - dit aandeel wil maar moeilijk tot leven komen aan het Damrak - en sluit +4,7%. Ctac doet +0,9% op haar Q2's en Royal Dutch Shell is vandaag $0,47 ex-kwartaaldividend. Daar heb ik nog een plaatje van.

Hier koers #RoyalDutchShell in die tijd met dividendrendement en dividend in euro;s. Mooi oplopend lijntje. Wie ze ook weer dat beleggen gokken en de beurs n casino is? pic.twitter.com/pjvGUg4M64 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 augustus 2018

Nu eerst de brede markt: de dollar tegen de rest? Daar mag u zelf alle waaroms bij verzinnen, want hier bij IEX zijn we nooit zo stellig. Wij weten niet waarom u koopt of verkoopt. Eerlijk zeggen wie van u dagelijks er in en er uit gaat op die handelstarieven, zoals de networks schrijven.

Eingelijk is het fake news. Enfin, wat hebben we zoal?

Meest minnetjes en her en der een plusje: er gebeurt niet veel in Europa

Wall Street kleurt net groen

De AEX volatiliteit zakt 10%?! Ja, de AEX volatiliteit zakt 10%. Ik ziet het nu pas en ik weet niet waarom, maar ik zie wel dat Flow Traders niet onder de indruk is

De dollar trekt iets aan

Olie doet niet veel, goud ook niet bitcoin herstelt 2%

De rentes zakken, maar niet genoeg om risk-off te roepen, denk ik

Beursplein 5

De cijfers heb ik gehad, geef ik eerst de adviezen van vandaag:

ABN Amro: naar €25 van €26,90 - UBS

ABN Amro: naar outperform van neutral en koersdoel verhoogd naar €29,70 - Exane BNP Paribas

ABN Amro: naar €26 van €25 - Deutsche Bank

ABN Amro: naar €32 van €31 - Credit Suisse

Ahold Delhaize: naar hold van buy - Kepler Cheuvreux

Corbion: naar €31 van €31,50 - Kepler Cheuvreux

IMCD: naar €60 van €56 - Kepler Cheuvreux

Fagron: naar €18 van €16.50 - KBC

