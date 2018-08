Ik beleg nu al meer dan 40 jaar, maar in al die decennia heeft niemand mij duidelijk kunnen maken hoe medewerkers bij accountantbureaus die de bedrijfscijfers toch als eersten bij elkaar zien, hoe de medewerkers van kantoorafdelingen die de rapporten moeten opstellen verhinderd zou kunnen worden de koersgevoelige materie die daar in staat aan een andere partij zou kunnen doorsluizen.



Vroeger wist het secretariaat van een bedrijf wellicht zelfs nog eerder dan de baas hoe de cijfers er precies, zwart op wit voorstonden…. De baas kreeg de cijfers de volgende dag, keurig uitgetypt.



Tegenwoordig zal het wel anders gaan, maar dat probleem van die voorkennis dat kun je nooit en te nimmer uitbannen.



VOOR MIJ is dat ook een goede verklaring dat je vaak constateert dat enkele dagen, uren voor een officiële publicatie je de koersen al een bepaalde richting ziet gaan.



Bewijzen is aartsmoeilijk, maar er is daar, denk ik dan, vaak sprake van voorwetenschap. En wat nog veel belangrijker is: NIET TE VOORKOMEN !



Peter