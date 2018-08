Liveblog: Shell helpt en Heijmans

Update 14:30 uur: Veilig staatspapier...

Als u vanaf 1800 neemt mag u grofweg de cijfertjes verdubbelen. En daarvoor zal het ook wel niet anders zijn geweest. Nee, dat weet ik wel zeker. De ellende begon wellicht met de Romeinse Keizer Nero die steeds meer loof of koper liet smelten in de Romeinse zilveren sestertiën. Dit wist u toch ook wel zo ongeveer?

Ik moet hier altijd aan denken als de term veilig staatspapier ofzo valt. Maak daarom de volgende populistische slagzin af in de comments. Houd het wel een beetje leuk graag.

Politici en belastinggeld...

Reminder! External sovereign #defaults since 1800 by Reinhart & Rogoff. pic.twitter.com/L2lWYJc9W1 — jeroen blokland (@jsblokland) 9 augustus 2018

Doen we nog even een spelletjes, ofwel de Koffiekamervraag. De winnaar krijgt een mooie koekoeksklok en de nummer twee het eigen gewicht in een mooie belegen kaas.

Altijd leuke huiskamervraag: wat zijn de enige twee landen op dees aardkloot (een kende wel 1x haircut, maar dat was al in 1815) ) die nog nooit failliet zijn gegaan? https://t.co/xLEVCU8PhL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 augustus 2018

Update 14:10 uur: Heijmans?!

De Q2's zijn pas volgende week woensdag, er is geen nieuws en het forum is ook met vakantiee. Niettemin is Hiejmans stijger van dag met SBM Offshore op nu al het dubbele volume van de laatste tijd. Zeg het waarom. Bij BAM en VolkerWessels is niets te zien.

Update 13:15 uur: Shell helpt echt

We weten het natuurlijk allemaal, maar iedere keer weer verbazen die cijfers.

#RoyalDutchShell is vandaag $0,47 ex-kwartaaldividend. Laatste 40jr (zeg tijd om n pensioen op te bouwen) In die tijd ging koers 15x over de kop. Herbelegde u de dividenden dan 120x pic.twitter.com/aMpL64piOk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 augustus 2018

Zeg 5% yield per jaar verricht uiteindelijk meer wonderen dan wie of wat ook:

Hier koers #RoyalDutchShell in die tijd met dividendrendement en dividend in euro;s. Mooi oplopend lijntje. Wie ze ook weer dat beleggen gokken en de beurs n casino is? pic.twitter.com/pjvGUg4M64 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 augustus 2018

Terwijl de feitelijke onderliggende waarde...

Knappe is, #RoyalDutchShell verdiende dat allemaal met per saldo amper verdubbelde olie- en gasprijs. Hier #Brent die ik jammer genoeg niet verder terug heb pic.twitter.com/fZOCp0MUPu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 9 augustus 2018

Een zien of dit al die duurzame energiebedrijven ook gaat lukken, maar dat geldt ook voor de Takeaways en Basic-Fits van deze wereld: almaar meer waarde halen uit per saldo achterblijvende of zelfs dalende marktprijzen.

Upgarde 12:00: De Nout over Tesla?!

Ja, De Nout over Tesla. Waarom ook niet?

Missen we denk ik alleen De Linda nog. Ziezo, als inderdaad Nout ook klaar is, heeft intussen iedereen zijn plasje over Tesla wel gedaan. Dat Nout het allemaal van verre zag aankomen, dat hij het luidkeels van de daken schreeuwde, maar dat niemand luisterde, spreekt voor zich?

Nout Wellink net op @BNR over actie van Elon Musk: ‘het is stom. Het lijkt me dom als je in zo’n kwetsbare situatie zit, dat je je kwetsbaarheid ook in juridische zin nog verder vergroot.’ #Tesla @BNRzaken — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 9 augustus 2018

Update 11:20: Make the dollar great again

Er zijn weer sancties, tarieven en diplomatieke ruzies vandaag. De beweging ten opzichte van de euro weet u intussen. Wie en wat niet eigenlijk? Opvallend, het zijn vooral landen waar de VS mee ruziet en/of die economisch wanbeleid voeren. Hoe dan ook, de kracht van de dollar, of zwakte van de anderen, is opvallend dit jaar.

Een paar voorbeeldjes. Zo te zien is de Iraans rial niet vrij verhandelbaar. De richting is wel duidelijk versus de dollar.







Geldt ook voor de Russische roebel. Nieuw rondje sancties hakt er in vandaag.







De Chinese yuan glijdt ook weg:







En de Turkse lira krijgt ook weer een schop, want na haar eigen rente ruziet Ankara nu ook met de VS.







Juist de sterke dollar kan in het nadeel van de VS uitpakken. Gisteren was er al de op hol geslagen Chinese handelsbalans en vandaag dampft de Duitse lekker door. Anderzijds heb ik medelijden met al die Iraanse, Russische, Chinese en Turkse ondernemers met kosten en schulden in dollars en omzet in eigen valuta.

Good Morning from #Germany where exports keep booming. US boom will keep German Trade Surplus afloat. Imbalance unlikely to recede while Euro remains undervalued for the country. Berlin shows little appetite for IMF demand to spend more. https://t.co/YAfq2NVSNn pic.twitter.com/0rk2VNdEhw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 augustus 2018

Zeker voor wie in de VS of de wereldindex belegt is de dure dollar een zegen, zoals ondergetekende. Zelfs al staan ze stil of dalen ze zelfs licht, de koersen komen naar u toe. Omgerekend in euro's welteverstaan. Hier ziet u de MSCI World Index in dollars...







...en in euro's. Hup, gewoon een paar procent gratis in de tas. Komt mooi uit, want vorig jaar leverde u die in. En zo blaast het dollar-windje soms mee en soms tegen. Succes als u dit te slim af probeert te zijn.





Update 10:30 uur: Creatief met voorkennis

Het is dat de strenge regels en nog veel strengere straffen op handel met voorkennis in de VS geen grap zijn, maar... Lees dit even. Te hilarisch. Dus je zit gezellig in de tuin van het Witte Huis je broodje bal weg te tikken en dan krijg je een belletje van een biotech CEO waar je dik in zit.

Met slecht nieuws, maar wel exclusief.

Gauw je zoon bellen om je al aandelen meteen in het boek te prakken en gelukkig net op tijd voor het persbericht uit komt en de koers in elkaar stort. En dat alles in de tuin van het Witte Huis, waar natuurlijk geen énkele controle op al het in- en uitgaande dataverkeer is. Ben je gek.

Ja en dan hang je... Lees mee, een schoolvoorbeeld van handel met voorkennis, zoals een schoolvoorbeeld van handel met voorkennis hoort te zijn.

Some ledes are a joy to write https://t.co/YJChc2VTPN pic.twitter.com/v98JZM3knz — David Crow (@bydavidcrow) 8 augustus 2018

Update 10:00 uur: Advies