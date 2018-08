Fondsenrondje: Stapje terug

De AEX maakt met een min van 0,2% een kleine pas op de plaats. Dit is in lijn met de Franse beurs. Met dank aan de goede kwartaalcijfers van Adidas weet de DAX het verlies te beperken tot een min van 0,1%.

Eerlijk gezegd valt dat minnetje wel mee, want Royal Dutch Shell gaat vandaag $0,47 ex-dividend. Het olieconcern zorgt er met zijn indexgewicht van 15,9% in zijn eentje voor dat de AEX 0,2% daalt. Als we hiervoor corrigeren dan blijft de Nederlandse hoofdindex gewoon vlak liggen.

SBM Offshore

Lange tijd de gebeten hond op het Damrak, maar vandaag presteert het aandeel met een plus van 4,8% uitstekend. Vanochtend meldde het bedrijf dat de oliemarkt weer gaat draaien en dat er volop geïnvesteerd moet worden om de slag niet te missen.

De omzet in het eerste halfjaar daalde met 3,2% naar $808 miljoen. Daarentegen steeg de winst door een eenmalige boekwinst naar $250 miljoen. Dit is $1,54 per aandeel. Als we hiervoor corrigeren, blijft daar nog $0,40 van over. Positief is dat de schuld door deze verkoop met $600 miljoen is verlaagd naar $2,3 miljard.

Tegenvallers waren er ook, zo liep het orderboek licht terug van $16,8 naar $16,1 miljard en werd de omzetverwachting met $200 miljoen verlaagd voor dit jaar. Al moeten we ook niet dramatisch doen, want dit geld komt later gewoon binnen. Kortom, beleggers kunnen prima leven met deze cijfers en belonen het aandeel met een mooie plus.

Ahold

Ahold (+1,7%) verdient vandaag een eervolle vermelding, want het aandeel is de topper onder de Nederlandse hoofdfondsen. Gisteren sloot het aandeel weliswaar 1,5% in de min, maar wel op het hoogtepunt van de dag. Nu is het gehele verlies weer weggepoetst en noteert de supermarktketen rond de €21.

De cijfers waren misschien niet al te krachtig, maar het aandeleninkoopprogramma is dat wel. Ahold koopt voor ongeveer 10% van het dagvolume op en dat geeft de koers toch wel een mooie boost. Het zal mij niet verbazen dat het aandeel weer oploopt richting de €22. Maar goed, dit kan ik natuurlijk niet weten.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,2%, maar wordt versterkt door het ex-dividend noteren van Royal Dutch Shell. De DAX weet het verlies het meest te beperken met een min van 0,1%.

De Amerikaanse futures weten nog geen richting te kiezen.

Goud daalt 0,2%.

Olie: WTI en Brent stijgen licht met 0,1%.

De euro daalt met 0,2% en noteert 1,159 ten opzichte van de dollar.

Rentes: in renteland gebeurt er wederom niets. De Nederlandse en Duitse rente dalen elk met 1 basispunt. Onze eigen tienjaarsrente noteert nu onder de 0,5%.

Damrak

Er zijn momenteel geen uitschieters onder de AEX-fondsen. Vopak is de voorlopige flopper met een min van slechts 1,3%.

Fugro (+3,1%) gaat lekker vandaag, maar belangrijk nieuws is er niet. Daar zullen aandeelhouders niet om zeuren, vermoed ik.

Wessanen (+2,1%) maakt het verlies van gisteren voor een deel goed.

AMG (-1,4%) moet een klein stapje terug.

Pharming (+1,8%) weet de stijgende lijn weer te hervinden en noteert bijna €1,30.

Voor de verandering mag Beter Bed (+1,7%) ook een keer omhoog.

Adviezen