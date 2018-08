Zo, dat is snel. Binnen een dag en zelfs al gelekt. High profile en dus een dikke scoringskans voor de toezichthouder? Elon Musk is natuurlijk niet zomaar een naam.

The SEC is examining whether Elon Musk's statement about securing funding for a corporate buyout was truthful and why the disclosure was made on Twitter https://t.co/oKPy7UBHpC — The Wall Street Journal (@WSJ) 9 augustus 2018

Over naar SBM Offshore, dat Q2's heeft en... een omzetwaarschuwing 2018 geeft. Waar komt die nou weer vandaan? Enfin, hier de korte en puntige Reuters headlines, want het persbericht loopt niet over van leesbaarheid. Hier leest u ANP

Verder... Ah, dit is een leuke bingokaart. Tarieven, Tesla, olie en crypto's down the drain, vink: just another day at the 2018 stockmarket office. Oh ja, SoftBank zou Tesla ietwat duur hebben gevonden.

#5things

- China announces tit-for-tat tariffs

- Crypto crash its new low

- Musk talked Tesla with SoftBank

- Crude crumbles

- U.S. announces new Russia sanctionshttps://t.co/jQrtJfkeIy pic.twitter.com/cvfEmUzsX3 — Bloomberg Markets (@markets) 9 augustus 2018

Zomeravondkoersen nu, eigenlijk bewegen alleen olie (wat herstel na die afstraffing gisteren) en Shanghai. Dat laatste gaat weer onder het bekende motto van de networks dat beleggers de ene dag bezorgd en de andere dag weer opgelucht zijn. Dit jaar is dat over handelstarieven. Nieuw, want dat waren jarenlang de centrale banken

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuwsen analistenadvies luidt als volgt. Eeen dikke buy voor onze groengele bank:

ABN Amro: naar outperform van neutral en koersdoel verhoogd naar €29,70 - Exane BNP Paribas

ABN Amro: naar €26 van €25 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts en de namen zillen u wel weer verbazen #not

De agenda kent aardige Europse cijfertjes - let op de Amsterdamse peers - en de Chinese inflatie is door op respectievelijk 2,1% en 4,6%. Royal Dutch Shell gaat weer koninklijk ex-dividend a1 $0,47.

03:30 China inflatie CPI jul 2,0% YoY

03:30 China inflatie PPI jul 4,4% YoY

08:00 Ctac Q2-cijfers

08:00 SBM Offshore Q2-cijfers

08:00 KBC Q2-cijfers

08:00 Euronav Q2-cijfers

08:00 Adecoo Q2-cijfers

08:00 Lufthansa Q2-cijfers

08:00 ThyssenKrupp Q2-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell notering $0,47 ex-dividend

08:00 Adidas Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims 220K

22:00 Dropbox Q2-cijfers

En dan nog even dit

Kijk aan, zelfs in de hitte wordt in dit land nog doorgebufferld:

Al bijna drie jaar produceert de Nederlandse #industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Lees er meer over op: https://t.co/SsPW4OTuug pic.twitter.com/5lFWA9q8xu — CBS (@statistiekcbs) 9 augustus 2018

Geen dag zonder Tesla. Mijd crowded trades luidt een beurswijsheid.

Musk's Tesla buyout plan could test Wall Street's nerves https://t.co/5NOxJS2BWQ — Reuters Top News (@Reuters) 9 augustus 2018

Risico van het vak:

A buyout of electric carmaker Tesla would add to the year of pain for short sellers. See more from @ReutersTV: https://t.co/EvMbpo1x92 pic.twitter.com/ME76k7INOU — Reuters Top News (@Reuters) 9 augustus 2018

We zullen dóórgaan, over die shorters gesproken:

Investors with negative positions in Tesla say they do not believe Elon Musk can pull off buyout https://t.co/uRDpx25s0n pic.twitter.com/aRH27b9yMk — Financial Times (@FinancialTimes) 9 augustus 2018

Unilever zoekt ook een opvolger voor de huidige CEO:

Hungry for growth, food makers seek new flavor of CEO https://t.co/5KiMsJQLdy — Reuters Top News (@Reuters) 9 augustus 2018

Goh:

Japan says Mazda, Suzuki, Yamaha Motor carried out improper testing https://t.co/Zmw7qgexEl — Reuters Top News (@Reuters) 9 augustus 2018

Outflow uit EU fondsen:

$56 billion cash dent leaves European stocks poised for rebound https://t.co/9i41Y1ClMD pic.twitter.com/BbJJdF5u7q — Bloomberg Markets (@markets) 9 augustus 2018

Nog een beetje suspense:

‘Mystery’ Chinese trades fuel aluminum's biggest gain since May https://t.co/Y50I0DfV4P pic.twitter.com/BdCEVseCPr — Bloomberg Markets (@markets) 8 augustus 2018

Laat de Amerikaanse president het maar niet zien, joch:

Good Morning from #Germany where exports keep booming. US boom will keep German Trade Surplus afloat. Imbalance unlikely to recede while Euro remains undervalued for the country. Berlin shows little appetite for IMF demand to spend more. https://t.co/YAfq2NVSNn pic.twitter.com/0rk2VNdEhw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 9 augustus 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.