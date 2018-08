Slot: Stilstand is vooruitgang

De AEX deed vandaag een miniem stapje terug, met een verlies van 0,04%. Dit is iets beter dan de Duitse en Franse beurs, die 0,2% en 0,4% moesten prijsgeven. Positieve uitzondering is de FTSE100, die profiteert van het zwakke pond en 0,7% in de plus eindigde.

Obligatiehandelaren hadden vandaag een dagje vrijaf kunnen nemen. De rentes van tienjaarsleningen kwamen niet in beweging. Als Zwitserland de uitschieter is met een daling van 2 basispunten, dan weten we genoeg.







Ahold

Ahold (-1,6%) is de flopper van de dag, als gevolg van de licht tegenvallende cijfers. Als we corrigeren voor valuta-effecten ging de omzet in het tweede kwartaal met 0,9% omhoog, maar meer is het ook niet.

Het is algemeen bekend dat Ahold niet bepaald een groeibriljantje is, maar beleggers beginnen toch wat vrees te krijgen voor de toegenomen concurrentie in de VS. De Nederlandse tak deed het overigens prima, met een omzetgroei van 3%.

Pluspunt is de sterke stijging van de nettowinst met 15% naar €0,34 in het tweede kwartaal. Dit werd veroorzaakt door minder afschrijvingen, lagere belastinguitgaven en synergievoordelen. Helaas voor aandeelhouders is het glas vandaag halfleeg.

ABN Amro

In tegenstelling tot Ahold, kunnen de cijfers van ABN Amro (+3,5%) beleggers wel bekoren. De kracht zit hem vooral in de hoge CET1 ratio, die de financiële gezondheid van de bank weergeeft. Analisten gingen uit van een percentage van 17,7%, maar in werkelijkheid kwam deze uit op 18,3%.

Dit kan voor de nodige fantasie in het aandeel zorgen, omdat ABN Amro nu meer financiële ruimte heeft om het dividend te verhogen of aandelen in te kopen. Bijkomende surprise is dat de winst ook meeviel. In het tweede kwartaal behaalde de bank een netto resultaat van €688 miljoen, daar waar werd gerekend op €573 miljoen.

Bitcoin

Normaal gesproken schrijf ik nooit over de Bitcoin, maar vandaag kan ik het even niet laten. Deze grafiek geeft perfect weer dat feestjes in de grootste digitale munt ter wereld zo voorbij zijn.

Binnen 10 dagen steeg de Bitcoin van $6200 naar $8272, maar deze koerswinst van 33% is alweer bijna helemaal tenietgedaan. Vreemd dat ik de afgelopen tijd geen koersdoelen van $100.000 meer voorbij heb zien komen. Er was een tijd dat mensen mij voor gek verklaarden dat ik hier mijn geld niet in wilde proppen. Nu hoor ik niemand (van mijn vrienden) meer.



Brede markt

De AEX doet het rustig aan, met een minnetje van 0,04%. Dit is net wat beter dan de overige Europese beurzen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt met 2,7% en noteert 11,25 punten. Nog geen niveaus waar ze bij Flow Traders om staan te juichen.

De Amerikaanse indices blijven allen dicht bij huis. Positieve uitzondering is de Nasdaq, die 0,3% stijgt.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,160 ten opzichte van de dollar.

De rentes op tienjaarsleningen doen helemaal niets.

Olie: WTI en Brent laten met een min van 3,6% en 3,3% een gevoelige veer.

Goud doet het (wederom) rustig aan en zakt 0,2%.

Het Damrak

Vopak doet het prima, met een plus van 1,4%. In een week tijd is de koers gewoon even gestegen van €40 naar €43. Niet verkeerd, een winst van 7,5% in vijf handelsdagen. Daar doet u tegenwoordig op uw spaarrekening meer dan 100 jaar voor om dit rendement te behalen.

Van ASR horen we eigenlijk nooit wat, maar het stijgt vandaag lekker door met 0,9%. Inclusief dividend is er gewoon eventjes 18% bijgekomen dit jaar.

ArcelorMittal (-1,6%) heeft een mindere dag.

GrandVision (+2,5%) is de topper binnen de AMX. Hiervoor mogen beleggers HSBC bedanken. De analisten van deze grootbank verhoogden het advies van hold naar buy.

Besi (+2,2%) heeft de smaak weer enigszins te pakken en staat alweer boven de €20. ASMI (+2,0%) doet het trouwens ook prima.

Wessanen (-3,1%) zit in de hoek waar de klappen vallen en noteerde alweer eventjes onder de €12.

Corbion (-3,1%) publiceerde vanochtend minder dan verwachte cijfers en maakt even een pas op de plaats.

PostNL ging vandaag €0,07 ex-dividend, maar dit kan niet voorkomen dat het aandeel in het verkeerde rijtje staat. Het aandeel daalt hiervoor gecorrigeerd 1,9%.

Flow Traders gaat vandaag €1,35 ex-dividend en stijgt hiervoor gecorrigeerd met 0,5%.

Acomo (+1,7%) profiteert van een adviesverhoging van Kepler Cheuvreux. Het aandeel gaat van reduce naar hold, maar van €21 naar €20.

Beter Bed maakte gisteren nog zo'n mooi draai, maar herstelt vandaag haar oude traditie in ere. Er gaat 1,6% van de koers af.

Fagron (-2,8%) is het slechte jongetje van de klas. Al moeten beleggers niet zeuren, want dit jaar staat het aandeel bijna 40% in de plus.

Adviezen

Ahold Delhaize: naar €24 van €22 - KBC

Ahold Delhaize: naar underperform van outperform en naar €20 van €23 - Raymond James

ASMI: van €59 naar €63 - Credit Suisse

Galapagos: naar €120 van €110 - Citigroup

GrandVision: naar buy van hold - HSBC

GrandVision: naar €25,50 van €24,60 - Kepler Cheuvreux

PostNL: naar €2,90 van €3,10 - HSBC

Amsterdam Commodities: verhoogd naar hold van reduce en naar €20 van €21 - Kepler Cheuvreux

Coca Cola EP: naar $34 van $32 (ngative) - Susquehanna

Unibail: naar €205 van €195 - UBS

