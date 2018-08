Fondsenrondje: Inspiratieloos

De AEX weet nog geen richting te kiezen en dit geldt ook een beetje voor de overige Europese beurzen. Het zegt genoeg dat de uitschieter de FTSE100 is, met een winst van 0,3%.

Gelukkig hebben we op het Damrak nog Ahold en ABN Amro die met cijfers zijn gekomen. Daar waar de resultaten van Ahold (-2,1%) magertjes werden ontvangen, zijn beleggers juist tevreden over die van ABN Amro (+3,2%).

Ahold

Ahold moet na de daling van gisteren nog een stapje terug doen, nadat het bedrijf licht tegenvallende cijfers had gepubliceerd. Gecorrigeerd voor valuta-effecten, steeg de omzet in het tweede kwartaal jaar op jaar met 0,9% tot €15,5 miljard.

De nettowinst kreeg een boost van 15% met dank aan minder afschrijvingen, lagere belastinguitgaven en synergie-effecten. Hierdoor bedraagt de winst per aandeel €0,68 in het eerste halfjaar (2017:€0,56).

Overigens waren de resultaten van de Nederlandse tak dik in orde. De omzet steeg met 3% in het tweede kwartaal en de operationele winst ging met 7% omhoog jaar op jaar.

ABN Amro

De cijfers van ABN Amro kunnen beleggers wel bekoren. De bank wist in het tweede kwartaal een winst te boeken van €688 miljoen, daar waar werd gerekend op een netto resultaat van €573 miljoen.

De cijfers waren wel iets minder dan Q2 2017, maar dit komt omdat er toen een buitengewone bate werd geboekt, als gevolg van de verkoop van Aziatische activiteiten.

Een tweede meevaller was de CET1 ratio, die de financiële gezondheid van een bank weergeeft. Deze ratio steeg naar 18,3% daar waar analisten 17,7% verwachtten. Dit geeft ABN Amro extra mogelijkheden om het dividend te verhogen of aandelen in te kopen.

Stevige set cijfers bij ABN Amro #ABNAMRO https://t.co/Ou8eDR3HLn — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 8, 2018

Marktoverzicht

De AEX blijft vlak liggen en dit is in lijn met de overige Europese markten. Positieve uitschieter is de Britse beurs.

De Amerikaanse futures weten ook nog geen richting te kiezen.

Goud stijgt 0,2%.

Olie: WTI en Brent houden zich nog koest.

De euro daalt met 0,1% en noteert 1,159 ten opzichte van de dollar.

Rentes: in renteland gebeurt wederom niets. De Nederlandse en Duitse rente dalen elk met 1 basispunt. Dat is het dan.

Damrak

Galapagos (+1,3%) behoort wederom tot de kopgroep van de AEX.

Grandvision (+2,4%) doet het uitstekend, nadat HSBC het advies verhoogde van hold naar buy. Daarnaast krijgt het aandeel een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Deze gaat van €24,60 naar €25,50.

Niet schrikken van de -3% op het bord bij Flow Traders. Het aandeel gaat €1,35 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt de koers met 1,5%.

Helemaal vergeten. Corbion kwam vanochtend met cijfers en daalt met 3,3%. De resultaten waren minder dan waar analisten op hadden gerekend. Het aandeel kent een mager jaar, met een winst van 1,5%. We weten allemaal dat dit zomaar als sneeuw voor de zon kan verdwijnen.

Brunel (+3,4%) gaat ineens hard op een redelijk hoog volume. Voorlopig is er nog geen belangrijk nieuws bekend.

Wessanen is de tweede bleeder binnen de AMX met een verlies van 3,6%. Het aandeel is alweer door de €12 gezakt.

Amsterdam Commodities (+3,2%) ligt er goed bij nadat Kepler Cheuvreux het advies verhoogde naar hold van reduce. Het koersdoel ging daarentegen naar beneden van €21 naar €20. Voor beleggers is het glas vandaag halfvol.

Adviezen