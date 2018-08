Liveblog: En de SEC zegt..

quote: fausto1 schreef op 8 aug 2018 om 11:09:

Hij doet steeds uitspraken die hij niet kan waarmaken. Zoals over productieaantallen, prijs van model 3 35000. Ik zie deze laatste uitspraken zo: Hij wil best graag Tesla van de beurs halen. Echter het bedrag om alle aandeelhouders 420 dollar te betalen heeft hij natuurlijk niet. Hij hoopt dat ze instemmen met van de beurs halen en gewoon meegaan.

Verveld he short zitten en verkeerde inschattingen maken?Hij heeft nooit beloofd de productie aantallen te halen (daarvoor is het een prognose), hij heeft ook nooit nooit beloofd de planning te halen (daarvoor is het een planning).Alle BELOFTES die hij doet zijn voor alsnog gewoon uitgekomen. En toch blijven mensen (met weinig verstand van natuurkunde) roepen dat hij een oplichter is en dat al zijn plannen gedoemd zijn te falen. Mensen met 0 technisch inzicht, roepen dat al zijn nieuwe technologie onmogelijk gaat werken. Massaal vergetende dat technologie evolueert en vooruit gaat.Ik heb nog nooit 1 overtuigend argument kunnen lezen over waarom hij een oplichter zou zijn. Niet 1. Het zijn gewoon een stel shorters die hun eigen verlies en hun eigen verkeerde inschatting niet weten te verwerken. Wat dat betreft snap ik volledig dat hij Tesla van de beurs wil halen: alle onterechte negatieve publiciteit en negatieve energie van domme handelaren en domme journalisten is dan in 1 klap weg. Tesla wordt al sinds jaar en dag afgezeken (door shorters, analisten en journalisten), omdat het bedrijf het te goed doet. Het moet niet gekker worden. Analisten zijn analisten, omdat ze niet goed genoeg kunnen handelen. Laten we dat niet vergeten.Hij heeft dat bedrag om o.a. mij voor 420 USD uit te kopen gewoon wel; het staat zelfs in zijn Tweet "funding secured". Maar er staat ook CONSIDERING. Dus het is nog geen gegeven.Disclaimer: ik zit long vanaf 280 (de laatste dip).