Liveblog: ABN, Ahold en de SEC zegt..

Kijk, zwaai nog even één keer na de inmiddels met pensioen zijnde ex-CEO Dick Boer, die hier op 9 mei nog fier de Q1's van dit jaar presenteerde. Op Twitter, zoals ui ziet.

Our CEO Dick Boer talks about how Ahold Delhaize’s brands are promoting healthy eating. Click here to see more: https://t.co/8JCLvW64Gw pic.twitter.com/3iMIRxV6BB — Ahold Delhaize (@AholdDelhaize) 9 mei 2018

Vandaag geen tweet van de Q2's met nieuwe CEO Frans Muller. Bewijs, de timeline van het officiële Ahold Delhaize kanaal. Inmiddels doe ik navraag in Zaandam. Eens zien of ik een mogelijk antwoord nog tijdens beursuren... Nee, niets is meer hetzelfde na gisteren :-)

Genoeg flauwekul, de Q2's van vandaag zijn een beetje vlak. We hebben er net even meer van verwacht met z'n allen. Met name de VS is een zorgenkindje. De prijzenoorlog daar kost een hoop geld en Ahold Delhaize is online daar in feite vrijwel afwezig.

Wat dat betreft moet u dit als een tussenrapportage zien tussen de vertrekkende CEo en de nieuwe, die dit najaar een nieuwe strategie moet presenteren? Crux daarvoor lijkt me hoe het concern zich online (in de VS) denkt te ontwikkelen en aan de deur wil bezorgen.

Dat Ahold Delhaize weet hoe je supermarkten te runnen is evident. Dat bewijzen weer de prima Albert Heijn cijfers, de snelle aanpak van de problemen bij Delhaize en de likkebaardende vrije kasstroom. Daar wordt onder meer de eigen aandeleninkoop mee betaald.

Zeker tot het uitrollen van de nieuwe strategie is dit misschien een relatieve put onder de koers.

Was het niet Wilco Jiskoot die alweer bijna twintig jaar geleden de zakenbank moest opzetten binnen ABN Amro? Alleen de remsporen van de Ferrari's in de parkeergarage van de voor veel geld ingehuurde buitenlandse zakenbankiers herinneren daar nog aan.

Niettemin gaf ook ABN Amro 2.0, ofwel de meubelen die onze overheid najaar 2008 redde uit de boedel van het failliete Forts, de ambitie van zakenbankieren niet op. Hoe schijf je trouwens met z'n drieën één artikel Martine, maar dat hoor ik nog wel eens van je.

Dit is pas zes jaar geleden ... Toen moest zakenbank #ABNAmro juist groeien pic.twitter.com/n8pxbfMkMH — Martine Wolzak (@wolzak) 8 augustus 2018

Vandaag maakt het beursgenoteerde, ofwel ABN Amro 3.0, bekend 250 banen te schrappen - dat moet €80 miljoen opleveren - binnen de zakenbank. Ze stelt wel dat dit een van de kernactiveiten blijft. Het zal. ABN Amro is een gewone Nederlandse retail bank, toch? Niks meer, niks minder.

En daar is niets mis mee en dat doet ze ook goed, getuige de Q2's van vandaag. Bankieren is altijd (hoog)risico, maar degelijk, veiliger en voorzichtiger dan ABN Amro treft u in ieder geval in de EU bijna niet aan. Vrijwel tien jaar na Lehman Brothers is dat al heel wat.

Kijk bijvoorbeeld naar Deutsche Bank dat nog altijd geen benul heeft wat ze aan het doen is en wat er op de balans staat, Commerzbank dat nog maar eens nog meer tijd vraagt en zelfs RBS dat tien jaar na dato en heel veel ellende eindelijk weer eens een dividendje kan betalen.

Wat dat betreft de compli's voor de Staat der Nederlanden en onze banken. Zeuren over wat er niet deugd en dat de nog altijd niet geringe ego's binnen ABN Amro niet kunnen verkroppen dat ze gewoon geen internationale zakenbank zijn, doen we dan wel weer een andere keer.

Stevige set cijfers bij ABN Amro #ABNAMRO https://t.co/Ou8eDR3HLn — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 8 augustus 2018

U wordt horendol van alles en iedereen die zich met Tesla bemoeit. Er is eigenlijk nog maar één club die er toe doet: de Amerikaanse beurstoezichthouder, ofwel SEC (Securities and Exchange Commission). En er is jurisprudentie.

CEO Reed Hastings van Netflix zat zes jaar geleden gezellig, losjes en vrijblijvend over zijn eigen aandeel te Facebooken en... hij kwam met de schrik weg. De SEC liet het bij een waarschuwing en schreef toen dit rapport.

Daar vis ik deze tekst uit, die is zowel klip en klaar als vaag en onduidelijk tegelijk. Lijkt de AFM wel.

Daar kan ik dit nog aan toevoegen, hier vindt u de link:

Afwachten maar. In ieder geval is Elon met zijn tweet op papier een slordige $850 miljoen rijker geworden door de 11% koersstijging Tesla. Intussen heeft FT ook nog een paar vraagjes aan Elon:

FT heeft ook enkele kleine vragen over plannen van Elon Musk met Tesla.. pic.twitter.com/htsEjzl6DT — Maarten Mosselman (@020trader) 8 augustus 2018

