Uit Heineken en in Beter Bed, is dat soms de einde hittegolf trade van de dag? Rustig overall beursdagje, maar uiteraard zijn er weer de nodige aandelen die zwiepers maken. Die komen zo wel.

Om u toch nog iets mee te geven, laat u niet té gek maken over al die buyback verhalen vandaag. Het effect is minder dan u misschien denkt.

$1000 miljard aan buybacks in VS! Ronkende koppen vandaag in financiële media, maar ze dekken slecht lading. Hier de harde data en die zegt... https://t.co/amEtvdOjrq #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 augustus 2018

Over naar de brede markt en die kan u vrijwel geheel groen afvinken.

Alle Europese indices in het groen, maar de verschillen zijn vrij groot. Van +0,3% bij ons (kom er maar weer in in de comments) tot +1,3% in Milaan

Wall Street houdt de voetjes net droog

De AEX volatiliteit daalt bijna 7%

De dollar daalt tot 1,16

Olie puft ietsje omhoog, net als goud en bitcoin doet nu +3%

De rentes duiden op risicobereidheid

Beursplein 5

Lekker even zo'n dagje zonder Q2's op het Damrak. Eindelijk een beetje rust. Morgen hebben we Ahold Delhaize, ABN Amro en Corbion met rapportages. Er zijn wel analistenadviezen en weet u waarom Galapagos hard gaat. All time high is €98,82.

Ahold Delhaize: sell en €18,20 - Berenberg

Galapagos: naar €92 van €85 (neutral) - Credit Suisse

Galapagos: naar €91 van €88 - UBS

Philips: naar €44 van €39 - HSBC

ASMI: naar €54,50 van €60 - Kepler Cheuvreux

Flow Traders: naar €27 van €34 - UBS

Fagron: naar €18 van €17 - Kepler Cheuvreux

