Fondsenrondje: Verder omhoog

De AEX weet het positieve sentiment op wall street door te trekken en noteert een keurige plus van 0,4%. Op een rustige beursdag met weinig bedrijfscijfers presteert de Nederlandse hoofdindex in lijn met de overige Europese beurzen.

Positieve uitschieter is de DAX die 1,0% stijgt. Goede kans dat het goede sentiment vandaag aanhoudt, want er staan ook geen belangrijke macro's op de agenda.

Ahold

Ahold (-2,5%) krijgt vandaag een tikje nadat het aandeel een verkoopadvies kreeg van Berenberg, met een koersdoel van €18,20. De analisten schreven dat het bedrijf te weinig heeft geïnvesteerd in zijn Amerikaanse supermarkten.

Morgenochtend publiceert Ahold haar tweedekwartaalcijfers. Misschien dat zo'n verkoopadvies zo vlak voor de cijfers voor een tikkeltje extra spanning zorgt onder beleggers.







Klik op de afbeelding voor een grote versie

We kunnen het beleggers eigenlijk niet kwalijk nemen dat zij vlak voor de cijfers het zekere voor het onzekere nemen en alvast wat winst nemen.

Het aandeel Ahold heeft het met een winst van meer dan 20% dit jaar aanzienlijk beter gedaan dan de AEX, die een plus noteert van 8%. Eerlijk gezegd verrast mij deze outperformance van de Nederlandse supermarktketen wel een beetje, aangezien het bedrijf vrij weinig in het nieuws is.

Nadat bekend werd dat Amazon Whole Foods overnam, was het even paniek in de retailwereld. Ahold ging van boven de €20 tot even onder de €15. Achteraf, was dit een enorm mooi koopmoment geweest. Maar goed, hoeveel van u durfden dat aan?

ASMI

Niet schrikken van de min 7% op de borden bij ASMI. Het aandeel gaat vandaag €4,00 ex-dividend. Als we hiervoor corrigeren noteert de chipper een keurige plus van 0,9%.

Daarentegen krijgt het bedrijf wel een koersdoelverlaging van Kepler Cheuvreux om de oren. Het koersdoel gaat van €60 naar €54,50. Misschien heeft het iets te maken met het superdividend dat wordt uitgekeerd.

Aan de andere kant is de verlaging van het koersdoel groter dan de hoogte van de dividenduitkering. Toch is het allemaal niet zo erg, aangezien beleggers het aandeel gewoon hoger zetten.

Marktoverzicht

De AEX presteert met een plus van 0,4% in lijn met de overige Europese beurzen. Positieve uitschieter is de DAX.

De Amerikaanse futures noteren keurige plussen van 0,3%.

Goud stijgt met 0,5%, geholpen door de afzwakkende dollar.

Olie: WTI en Brent gaan 0,4% en 0,6% omhoog.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,159 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De bewegingen in renteland zijn marginaal te noemen. De Franse rente stijgt twee basispunten en die van de Italianen daalt juist met 3 punten. Kortom, geen schokkende bewegingen.

Damrak

Galapagos (+3,8%) weet de stijgende lijn door te zetten en is wederom de topper van de ochtend.

Op een dag dat het sentiment goed is, kan ArcelorMittal (+2,5%) natuurlijk niet achterblijven.

ABN Amro (+0,2%) doet weinig op het nieuws dat het gaat snijden in de zakenbank.

Voor Besi (+2,2%) geldt het zelfde als voor ArcelorMittal

AMG (-1,6%) is de weg een beetje kwijt. Overigens staat er dit jaar nog een prima plus van 10% op de borden.

Flow Traders (-1,5%) ligt er wat zwakker bij, nadat het een koersdoelverlaging van UBS om de oren kreeg. Het aandeel gaat van €34 naar €27.

Pharming (+1,6%) staat een keer in het goede rijtje.

Het wordt een terugkerend ritueel, maar Beter Bed (-0,9%) doet wederom een stapje terug.

Adviezen