Hoi Drivers!



Dat is inderdaad lang geleden. Dus pakweg 15 jaar ouder, veel grijzer maar nog altijd verslaafd aan de beurs en zijn aandelen.



Lat ik nu net vanmorgen ook heel wat over de Nederlandse , Belgische en Duitse post gelezen hebben…. Wat die consolidatie betreft, dat LEEK mij ook een verstandig alternatief, ware het niet dat we die hele affaire in nederland gehad hebben waarbij ze in Nederland de Belgen de deur gewezen hebben en zichzelf met een groot verlies opgezadeld. En laat ik nu op Duitse sites leven dat de CFO van Deutsche Post gezegd heeft vanwege pure concurrentie bepalingen in Europa , het volgens hem, een onmogelijke zaak is om met de Hollanders of Belgen te fuseren….



Dus jouw idee spraak en spreekt mij ook aan, maar er zijn dus heel wat problemen te overwinnen. En ondertussen staan ze alle drie ronduit laag genoteerd en hebben ze alle drie dikke, zware problemen.

Zelf heb ik Post Nl in portefeuille en zojuist vier lullige centjes dividend gebeurd. Koop je een leuke fles wijn onder andere voor jou voor, maar voor de rest houdt het niet over. Ik behoud ze wel in portefeuille.

Veel succes en groet uit Luxemburg waar ik tegenwoordig woon.



Peter