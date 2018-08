Update 10:00 uur: Galapagos en Philips

De champagneflessen staan natuurlijk te rammelen van ongeduld in de koeler bij Galapagos. De koers nadert weer all time high €98,82 van 29 januari en komt die €100 op het bord? De triggers vandaag lijken de Zwitserse koersdoelverhogingen naar €92 van €85 van Credit Suisse en van €91 naar €88 van UBS.

De stiekemste stijger in de AEX is Philips. Dat kijkt tegen koersen aan die we bijna twinig jaar niet meer hebben gezien. Vooralsnog is de omschakeling van alles wat een stekker heeft naar medisch een goede. Voor de meeschrijvers: de all time high is €58,30 van 5 september 2000, toen AEX all time high 703,18 neer zette.

Update 09:25 uur: Deutsche Post always rings twice

Chef de mission Herna van PostNL kan alvast één naam doorstrepen op haar gele papiertje?

Dit is wel heel pro-actief #PostNL pic.twitter.com/d0UoUFvvQO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 augustus 2018

Dat Deutsche Post even wat anders aan haar hoofd heeft, moge duidelijk zijn getuige de Donnerwetter en Achtung Q2's van vandaag. Het aandeel plust bescheiden.

2 winstwaarschuwingen en dan nog schattingen missen. Bij #DeutschePost kan dat: €747m EBIT in 2Q lag onder de verhoopte €747m door zwakte in traditionele post. Winst pakketpoot halveerde tot €108m door hogere transport- en personeels. Maar 2020 doelstellingen blijven haalbaar. pic.twitter.com/lzLhsTaNBV — Tom Simonts (@TSimonts) 7 augustus 2018

Het is blijkbaar wat een postbedrijf runnen. Let wel, het gaat hier ook nog over een Duits postbedijf, hé? Stelt u zich toch eens voor dat...

Het is dan wel weer een wonder vd geschiedenis dat r geen rampzalig Frans beursgenoteerd postbedrijf is — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 augustus 2018

Update 09:20 uur: Advies

Goedemorgen:

Ahold Delhaize: sell en €18,20 - Berenberg

Galapagos: naar €92 van €85 (neutral) - Credit Suisse

Galapagos: naar €91 van €88 - UBS

Philips: naar €44 van €39 - HSBC

ASMI: naar €54,50 van €60 - Kepler Cheuvreux

Flow Traders: naar €27 van €34 - UBS

Fagron: naar €18 van €17 - Kepler Cheuvreux

Meest opvallend op opening: Takeaway startte met +5,3% op nieuwe all time high €65,90, maar dat is er al weer uit. Gek. Er is geen nieuws.