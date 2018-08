Liveblog: Buyback mythes

Zijn er nog fondsen die gek doen vandaag? Zeker. Altijd. Berenberg verlaagt Ahold Delhaize vandaag (sell en €18,20), maar dit is wel een hele grote daling. Flink omzetje net ook even. Morgen cijfers.

Of is het dit?

Dick Boer is net maandje weg als CEO bij #AholdDelhaize , of daar begint het gedonder al? Moet natuurlijk 'AH Frisse Groene Salade' zijn https://t.co/ZWFJdkjey9

BAM! Die ene omzetpiek lijkt de trigger voor een bull bonanza.

Corbion heeft morgen Q2's, maar daar zit niemand op te wachten?

Tot slot, hittegolf voorbij: we kunnen weer in Beter Bed?

Oh oh oh:

Ach ach ach:

Amerikaanse bedrijven kopen voor $1000 mrd aandelen in. https://t.co/o9tPRFDeH3 #FD Duizend miljoen us dollar, alsof het niets is.. Een gevolg van het wereldwijde CB-beleid. Beleggers zijn tevergeefs op zoek naar rendement in reële economie.

Volgens mij ligt dit alles echter iets genuanceerder. Komt echt heel mooi uit, toevallig publiceerde Ed Yardeniu een lijvig rapport met heel veel grafieken en lekker weinig tekst dat het hele verhaal vertelt van de aandeleninkoop.

Om te beginnen, ook voor de centrale banken tussen de schuifdeuren verschenen kochten beursbedrijven zich al suf aan zichzelf. Doe wat u niet laten kan, maar om hier nou de centrale banken de schuld van te geven...?

Helaas heeft Ed hier nog niet de juiste data - $1000 miljard op jaarbasis dus - maar dat maakt niet zoveel uit. Het is heel veel geld - het is de waarde van Apple, het grootste S&P 500 fonds - maar die S&P 50 is $25,35 miljard waard. Het gaat dus om 4%.

De S&P 500 total return index staat dit jaar op +8,2%.

Bedrijven kopen weliswaar veel eigen aandelen in, maar ze geven ook nieuwe uit. Al dan niet als beloning en voor opties van personeel en ook in de VS zal er nu en dan wel eens een emissietje zijn. Hier het saldo, het is druk aan beide loketten.

Nog wat anekdotisch bewijs: hier de grootste stijgers uit de S&P 500 dit jaar. Netflix en Aamazon, bij mijn weten hebben die nog nooit ook maar één eigen aandeel ingekocht.

Tot slot nog deze van een tijdje terug. Let wel, hij heeft het over winsten en niet koersen, maar het laat in ieder geval zien dat het échte effect van die inkopen klein is.

97% of EPS growth comes from margins or revenues, not buybacks (share reduction). From JPM pic.twitter.com/2mYBG3Sms1

Winsten en niet buybacks, dat is uiteindelijk wat de markten drijft. Wat mij betreft laat juist de S&P 500 dat goed zien.

Update 14:15 uur: Volatiliteit en Chinese volatiliteit

Volgens de brokers houden Nederlanders van handelen. In vergelijking met andere landen mogen wij graag een gokje wagen met opties en turbo's en hebben hebben wij meer risicobereidheid dan andere nationaliteiten. En toen was er China..

Volgens Google Translate is ???het Chinese woord voor volatiliteit. Wen er maar aan? Zomaar uit Bloomberg stukje over nieuwe Chinese olie futures https://t.co/QtoFmQramh pic.twitter.com/YBu27a9Mw8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 augustus 2018

Toe maar, signaling the speculative zeal of the trading in China, schrijft Bloomberg. Vooroordeel? Voor zo ver ik weet, klopt dat. U kunt het ook gewoon aan de indices aflezen. Hier is de Shanghai Composite, gewoon in de eigen yuans.

Eigenlijk beweegt de index als een commodity. Per saldo stijgt de prijs langzaam door de jaren heen en korte, heftige boom & busts wisselen loeisaaie, soms lange periodes af. Zo werkt dat op een particulierenbeurs, want dat is de Shanghai Composite.







Waar volwassen markten voor ongeveer tweederde uit institutioneel geld bestaan, is dat in China precies andersom. Dat u even weet waarom het land haar best doet bij indicesboer MSCI, die vooralsnog streng njet zegt tegen Beijing en Shanghai.

U ziet het ook in Nederland en eigenlijk overal in ontwikkelde markten: de beurzen zijn pas in het nieuws en staan pas in de belangstelling als het hard omlaag gaat, of als er nieuwe toppen verschijnen. Dan gaan we ineens beleggen met z'n allen.

Lees: blind gokken op koerswinst, zonder dat we enig benul hebben waar we ons geld precies in steken, want dat is wat de gemiddelde Nederlander onder beleggen verstaat. Ik dwaal af, maar in China werkt het net zo. Zie de Shanghai Composite.

Op een volwassen markt gaat het veel rustiger toe (hoewel ook hier dalingen tot -89% mogelijk zijn). Er is een gelijkmatige instroom van instituties, die gewoon maandelijks de inleg van hun klanten en alle (pensioen)premies et cetera moeten beleggen.

Hier de S&P 500.





Hoe groter en rijker China wordt, hoe meer Chinezen gaan beleggen. Daar hoeft u geen hogere raketkunde voor te hebben gestudeerd. En daarmee kunnen de markten wel eens structureel volatieler worden. Komt ons handelslustige Nederlanders wel goed uit.

Als u nu al dit fenomeen op lange termijn wil hedgen, koopt u Flow Traders maar. VIX futures en al helemaal die loeigevaarlijke en peperdure hefboom VIX producten zou ik maar van afblijven. Wellicht zijn die meer geschikt voor Chinezen.

Update 10:00 uur: Galapagos en Philips

De champagneflessen staan natuurlijk te rammelen van ongeduld in de koeler bij Galapagos. De koers nadert weer de all time high van €98,82 van 29 januari. Komt die €100 op het bord? De triggers vandaag lijken de Zwitserse koersdoelverhogingen van €85 naar €92 van Credit Suisse en van €88 naar €91 van UBS.



De stiekemste stijger in de AEX is Philips. Dat kijkt tegen koersen aan die we bijna twinig jaar niet meer hebben gezien. Vooralsnog is de omschakeling van alles wat een stekker heeft naar medisch een goede. Voor de meeschrijvers: de all time high is €58,30 van 5 september 2000, toen AEX all een time high van 703,18 punten neer zette.





Update 09:25 uur: Deutsche Post always rings twice

Chef de mission Herna van PostNL kan alvast één naam doorstrepen op haar gele papiertje?

Dit is wel heel pro-actief #PostNL pic.twitter.com/d0UoUFvvQO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 augustus 2018

Dat Deutsche Post even wat anders aan haar hoofd heeft, moge duidelijk zijn getuige de Donnerwetter en Achtung Q2's van vandaag. Het aandeel plust bescheiden.

2 winstwaarschuwingen en dan nog schattingen missen. Bij #DeutschePost kan dat: €747m EBIT in 2Q lag onder de verhoopte €747m door zwakte in traditionele post. Winst pakketpoot halveerde tot €108m door hogere transport- en personeels. Maar 2020 doelstellingen blijven haalbaar. pic.twitter.com/lzLhsTaNBV — Tom Simonts (@TSimonts) 7 augustus 2018

Het is blijkbaar wat een postbedrijf runnen. Let wel, het gaat hier ook nog over een Duits postbedijf, hé? Stelt u zich toch eens voor dat...

Het is dan wel weer een wonder vd geschiedenis dat r geen rampzalig Frans beursgenoteerd postbedrijf is — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 7 augustus 2018

Update 09:20 uur: Advies

Goedemorgen:

Ahold Delhaize: sell en €18,20 - Berenberg

Galapagos: naar €92 van €85 (neutral) - Credit Suisse

Galapagos: naar €91 van €88 - UBS

Philips: naar €44 van €39 - HSBC

ASMI: naar €54,50 van €60 - Kepler Cheuvreux

Flow Traders: naar €27 van €34 - UBS

Fagron: naar €18 van €17 - Kepler Cheuvreux

Meest opvallend op opening: Takeaway startte met +5,3% op nieuwe all time high €65,90, maar dat is er al weer uit. Gek. Er is geen nieuws.