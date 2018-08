Ahum, dat advies van berenberg over Ahold is wel het eerste advies van die partij over Ahold hoor Arend Jan.

Dat is dus vermoedelijk een negatief bericht in opdracht, zullen we maar zeggen, tegen vergoeding, zodat berenberg wat inkomsten heeft en een andere partij wat kan proberen....

Misschien wat vaker de positieve adviezen van belangrijke betrouwbare partijen over bedrijven publiceren, (niet weg laten zoals gisteren) en juist de verdachte negatieve adviezen 's weglaten? :-)