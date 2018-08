Helemaal niks. Geen cijfers, geen data en amper nieuwtjes. Waar het vorige week nog zo ontiegelijk druk was, is ineens alles opgedroogd. Ik pak er bij wat er wel is.

Mario in Frankfurt, waar wacht je nog op? Belangrijkste nieuws is namelijk dat onze inflatie in juli op +2,1% uit kwam. Het spreekt verder voor zich, ANP:

Keurige, maar geen bijzonder koersen op dit uur. China herstelt eens wat na al dat gedaal, dat valt nog het meest op.





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws en en het nog wat routinematige analistenadvies luidt op dit uur als volgt.

Borussia Berenberg gaat Zaandam volgen.



Ahold Delhaize: sell en €18,20 - Berenberg

Galapagos: naar €92 van €85 (neutral) - Credit Siuisse

Philips: naar €44 van €39 - HSBC

De AFM meldt wel deze waslijst aan shorts, waarbij de usual suspects weer in het oog springen:

De agenda stelt niet zoveel voor, schrik alleen niet van de koers ASMI straks. De daling is om de goede reden.

06:30 Nederland CPI juli

08:00 ASMI notering €4,00 ex-dividend

08:00 Commerzbank Q2-cijfers

08:00 Duitsland industriële productie jun -0,5% MoM

22:00 Walt Disney Q2-cijfers

22:00 Snap Q2-cijfers

En dan nog even dit

Er is ook alijd wel wat:

Oil rises ahead of renewed U.S. sanctions against Iran https://t.co/4lS4InCwmj pic.twitter.com/pKFt3mEBye — Reuters Top News (@Reuters) 7 augustus 2018

Goed voor Shell en Vopak?

New wave of mega LNG projects is approaching https://t.co/WcLH80wB0K pic.twitter.com/5QvpLfmb01 — Reuters Top News (@Reuters) 7 augustus 2018

Minder goed voor Heineken?

Beer makers feel the heat as Europe braces for barley shortages https://t.co/ojbVB3I6me pic.twitter.com/oEiN982xf6 — Bloomberg (@business) 7 augustus 2018

Kijk aan:

Japan June real wages rise at fastest pace since 1997 https://t.co/tfpdU67Lzk pic.twitter.com/thTqQEO5A9 — Reuters Top News (@Reuters) 7 augustus 2018

Het gaat niet om die 5%, maar om het principe. Hele generaties kunnen zich niets bij duur in plaats van gratis geld voorstellen.

Jamie Dimon's 5 percent yield is a long shot. Here's why https://t.co/wau5a4skcL via @bopinion pic.twitter.com/INkMNjqquM — Bloomberg (@business) 7 augustus 2018

Let op uw hefbomen als u valuta gaat dobbelen:

The pound may slump 10% on a no-deal Brexit https://t.co/2XLPuqzJpZ pic.twitter.com/CPHRN2sc1b — Bloomberg (@business) 7 augustus 2018

De koopjes en mooie bedrijven liggen blijkbaar niet voor het oprapen, of is hij gewoon te groot geworden, of is de fantasie opgedroogd?

As Buffett's cash hits $111 billion, the buyback debate intensifies https://t.co/tRi4fDbwdM pic.twitter.com/93ReEjXtZb — Bloomberg (@business) 7 augustus 2018

Oh!

Porsche named its first car to directly compete with electric leader Tesla the Taycan https://t.co/5O2KjWQ7CD pic.twitter.com/PnnBpBi11z — Bloomberg (@business) 7 augustus 2018

Veel plezier en succes.