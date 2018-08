TA: Dobbeltjes in de energiesector

De olieprijs is sinds begin 2016 verdrievoudigd. Per saldo is de trend opwaarts gericht, maar de laatste weken laat de koers het kopje wat hangen.

Desondanks zien we af en toe een paar energie gerelateerde aandeeltjes met mooie technische plaatjes. Hieronder bespreek ik er drie.

Eén korte termijn tip, het Franse Total, één lange termijn beleggingspositie, het eveneens Franse TechnipFMC en een ‘hou deze in de gaten’ aanbeveling van eigen bodem, te weten Royal Dutch.

Verder bekijk ik de technische condities van Brent Olie en de Europese energiesector Oil & Gas.

AEX blijft hangen

Er is weinig beweging op de Nederlandse beursindex. De AEX blijft hangen in de zone 570-572,81, gevormd door de voormalige koerstoppen. In principe wordt dit de 'hogere' bodem voor de AEX.

Ik volg het op de voet, maar op het moment zie ik geen nieuwe signalen.

Sterk blijft de positieve ondertoon sinds de bodem van eind mei/begin juni. Hoewel de laatste weken anders doen vermoeden, lijkt zich een kort uptrendje te ontwikkelen, met uiteraard die mogelijk laatste hogere bodem.





Royal Dutch wacht af

In de energiesector houden we Royal Dutch in de gaten. De nabijheid van de zware weerstand van 31,60 euro (gevormd op 1 april 2002) dwingt ons te wachten op een doorbraak.

Pas daarna kan aan een koopstrategie gedacht worden. Ik zal er via Twitter op terugkomen.





Brent legt bodem

De Olieprijs (Brent) valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Die vorige top biedt steun op 71,28 dollar, en is gevormd op 25 januari.

Ons koersdoel ligt rond 94,20 dollar (gevormd op 21 september 2014).





Europese energiesector Oil & Gas kan verder omhoog

De Europese energiesector Oil & Gas heeft het oude uitbraakniveau met succes terug getest. De Europese energiesector heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging.

Ons eerste koersdoel ligt op 381,31 (gevormd op 27 juni 2014). Zolang de steun op 330,00 (gevormd op 1 januari 2017) intact blijft, handhaven we een positieve visie.





Total interessant

In de sector heeft de TA-desk van IEX een speculatief korte termijn koopadvies gegeven voor het Franse fonds Total, dat opwaarts draait.

Total (Total Fina Elf) is boven de oude weerstand van 54,71 euro gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

Opwaarts is er ruimte richting de weerstand van 63,40 (gevormd op 9 juli 2007). Steun ligt rond 51,92 euro (de bodem van 20 juli).

Let wel, deze tip betreft een dobbeltje, voor de speculatieve belegger. Bij een eventuele daling onder de steun wordt de uitbraak teniet gedaan. Houd 51,92 dus als stoploss aan.





TechnipFMC aanhouden

Op lange termijn houden we in de sector het, eveneens Franse, TechnipFMC aan, dat boven de steun van 25,62 euro (gevormd op 29 mei) opveert.

De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Er is voldoende ruimte richting de weerstand van 35,66 euro (de top van 29 augustus 2014).

De 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De stijgende B.O.B.-indicator (de glooiende blauwe doorlopende lijn) signaleert dat TechnipFMC beter presteert dan de rest van de markt. Met een potentieel van ruim 30% nemen we het aarzelende koersverloop voor lief.