Slotcall: Slappe hap

De AEX heeft de eerste handelsdag van de week licht in de plus afgesloten. Hiermee deed de Amsterdamse hoofdfondsenindex het net iets beter dan de Duitse en Franse beurs die beiden 0,1% lager stonden. Eerlijk gezegd mag het allemaal geen naam hebben.

In renteland was er ook weinig spektakel te beleven. Wat we zien is dat de vergoedingen op tienjaars staatspapier in een brede lijn naar beneden gaan. Maar meer dan een paar basispuntjes is het ook niet. Uitschieter is de yield van Spanje, die 4 basispunten daalde naar 1,42%.







PostNL

PostNL is de bleeder van de dag met een min van 6,7%. De post- en pakketbezorger kwam met een nare verrassing door een verlies te rapporteren, daar waar werd gerekend op een winst van €0,05 per aandeel.



Kijkend naar bovenstaande grafiek zien we dat de kwartaalcijfers van PostNL eigenlijk symbool staan voor het beursjaar van het aandeel. Daar waar de AEX een nette plus van 7% noteert, staat het aandeel inclusief dividend meer dan 15% lager. Als we de koersdaling van vandaag meetellen, is het verlies zelfs groter dan 20%.

GrandVision

Het tegenovergestelde geldt voor GrandVision. Tot vandaag was een belegging in het bedrijf niet bepaald een daverend succes. Het aandeel stond year to date 9% in de min, maar met die plus van 8% is bijna het gehele verlies ingelopen.

De tweedekwartaalcijfers waren een positieve verrassing voor beleggers. De omzet steeg door overnames met 10%. Kleine tegenvaller was dat de nettowinst met 6% daalde. Vandaag was het glas halfvol dus steeg de koers van het aandeel.

Brede markt

De AEX doet het met een plus van 0,1% een tikje beter dan de overige Europese beurzen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt met 0,5% en noteert met 11,74 punten nog steeds op een zeer laag niveau.

De Amerikaanse indices blijven allen dicht bij huis.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,156 ten opzichte van de dollar.

De rentes op tienjaarsleningen dalen in een breed front.

Olie: WTI en Brent stijgen 1,7% en 1,1%

Goud doet het (wederom) rustig aan en zakt 0,2%.

Het Damrak

Galapagos (+4,7%) is de topper binnen de AEX en maakt het verlies van afgelopen vrijdag helemaal goed. Een minieme koersdoelverhoging van Morgan Stanley helpt ook mee.

ArcelorMittal daalt 1,8% en is daarmee de hekkensluiter binnen de Nederlandse hoofdfondsen. Dit percentage zegt genoeg over de volatiliteit (of het gebrek daaraan) op het Damrak.

Shell (+0,3%) ligt er iets beter bij dan de meeste aandelen. Misschien geeft de stijgende olieprijs net even dat extra zetje in de rug.

Het saaie Wolters Kluwer noteert gewoon weer een all time high op een koers van €53,92.

Niets aantrekken van die min van ING. Het aandeel gaat vandaag €0,24 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat het gewoon in de plus.

Dit laatste gaat niet op voor AMG. De koers van het bedrijf daalt gecorrigeerd voor het dividend met 2,3%.

Het is niet bepaald het jaar van Fugro. Het aandeel sloot vandaag 2,2% lager en staat year to date ruim 12% lager.

Air France-KLM (+2,4%) heeft de stijgende lijn te pakken de laatste paar dagen.

Takeaway.com staat 2,5% in de plus en is met een koers van €62,60 gesloten op een all time high.

Pharming (-5,0%) is het helemaal kwijt. Wederom is er geen nieuws.

Vastned Retail gaat gecorrigeerd voor het dividend met 2,0% naar beneden. Het aandeel is in de loop van het jaar aardig weggezakt en staat nu op €37,70.

Adviezen

Galapagos: naar $127 van $126 -Morgan Stanley

RELX: verhoogd naar €18,70 - Morgan Stanley

Air France-KLM: naar €10 van €8,40 - Kepler Cheuvreux

Sligro: naar €42 van €51 (buy) - KBC

Ordina: naar €2,20 van €2,30 (buy) - ING

