Liveblog: PostNL?!

Update 10:25 uur: PostNL en hoe gelukkig zijn we nou eigenlijk met ze allen bij elkaar dat we het dividend nog hebben (en hopen en bidden dat we het mogen houden)?

Sorry voor de lange kop en dat ik een beetje laat ben met mijn eerste update. Ik zit al de hele ochtend op PostNL te kauwen, maar ik krijg het maar niet weg. Die H1's of Q2's zijn niet goed, dat is duidelijk. Het lijkt er echter ook op dat er ieder kwartaal weer informeel een nieuwe strategie uit rolt.

Eerst kon het bedrijf zelfstandig door toen Bpost langs kwam, toen weer niet en nu moeten de buitenlandse deelnemingen er uit en wil het bedrijf focussen op de Benelux. Luister naar de CEO zelf. Draaien Duitsland en Italië eindelijk prima en wil ze er van af? OK, kan. Nico is rond 10:50 uur op BNR om u bij te praten.

PostNL wil het Italiaanse @NexiveItalia en het Duitse #Postcon verkopen. Volgens topvrouw Herna Verhagen doen ze dit omdat het bedrijf meer wil investeren in de post- en pakkettenmarkt in de Benelux. #PostNL https://t.co/Nfr7SFXSVq — BNR Nieuwsradio (@BNR) 6 augustus 2018

Het is natuurlijk ook niet gemakkelijk als je PostNL heet en zo aan het handje van de overheid moet zien te ondernemen. De onderneming wil graag Sandd overnemen, maar ja: Den Haag is op vakantie en dus geen uitsluitsel of het al dan niet mag. Intussen kan het bedrijf zelf ook beter zijn best doen.

Dat het niet wil vlotten met die kostenbesparingen is natuurlijk kwalijk, als je zoals PostNL al half shock en klem zit tussen de draaideur. Weet u wat, ik houd mij maar aan mij eigen advies van gisteren in mijn vooruitblik op deze beursweek. Citaat uit eigen werk:

U kunt veel tijd en energie verbranden aan het volgen van, discussiëren over en doorrekenen van PostNL. Ik zou zeggen: reken uw dividendrendement uit, bepaal of het wel of niet iets voor u is en verspil hier verder geen energie aan.

Hier ziet u de koers, verwachte winst (blauw), de omzet (groen), het dividend (paars) en de koerswinstverhouding (rood).







Laat ik mijn eigen advies dan maar opvolgen. Het interimdividend gaat met een centje omhoog naar €0,07. In totaal keerde het postbedrijf €0,23 uit over 2017. Het is nog lang wachten op het definitieve bedrag over heel 2018. PostNL voert een progressief dividendbeleid en laat ik daarom heel wild voor 2018 €0,24 nemen.

Op een koers van rond de 3 euro levert PostNL 8% dividendrendement op. Dat hoge percentage geeft aan dat de markt niet zeker is dat dit haalbaar en houdbaar is. Als onderpanden hebt u een snel expanderend pakjesbedrijf en een zieltogend postbedrijf, die de overheid echter nooit zal laten omvallen.

Update 10:00 uur: Advies

Hier zijn de eerste voor vandaag: