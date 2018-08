Update 12:00 uur: De visie van en op GrandVision

GrandVision logenstraft het vandaag. Zodra bedrijven in hun cijferrapportages ineens, waar ze het er normaal hebben nooit over hebben, beginnen te zeuren over bijvoorbeeld een tegenzittend dollarwindje, minder verkoopdagen of zelfs het weer, zijn de cijfers beroerd. Tenminste, dat is de gulden beursregel.

Zo zat ik voorbeurs ook naar de Q2's van GrandVision te kijken. Eindelijk levert het bedrijf over dat kwartaal de bij de beursgang beloofde groei, de outlook voor het hele jaar is goed, maar deze zomer heeft GrandVision dus last van... #juist

Check, uit de rapportage:

We are also forecasting lower third quarter comparable growth in our core European markets as hot weather conditions are negatively affecting retail traffic.

Een regel verder staat dit:

We continue to expect a strong year-end performance driven by 1.5 additional selling days in the fourth quarter, and lower prior year comparables benefiting both the comparable growth and adjusted EBITDA performance.

Dan is het lastig gokken wat de koers doet, wat vindt de markt het zwaarste wegen? Nu om 12:00 uur durf ik wel: dat mooie weer had iedereen al lang en breed bedacht en zat dus al in de koers. En die dubbelcijferige groei in Q2 en hoopvolle outlook voor heel 2018 zaten dat blijkbaar niet.

Even geen nieuwe teleurstellingen, maar juist beter dan verwachte cijfers is in ieder geval net even wat GrandVision nodig heeft. De koers komt nu ook eindelijk weer boven de introductiekoers uit. In die tijd hebben we geleerd dat zelfs brillen (en matrassen, zie Beter Bed) ook online worden verkocht.

Bovendien hebben we gezien dat ogenschijnlijk gemakkelijke te kopiëren lage margebusiness heel succesvol kan zijn (Takeaway en Basic-Fit) en dat defensieve nobrainers als GrandVision veel minder defensief en nobrainerig kunnen zijn dan we aanvankelijk dachten. Goed, heb ik ook nog een outlook.

Het is een wel een speculatieve. Amazon betreedt de gezondheid en het is een kwestie van tijd dat ze, of anders Alibaba of een andere grootmacht, zich ook op de lucratieve brillenmarkt stort. Houd hier in in ieder geval rekening mee en bedenk nu al wat u dan met uw GrandVisions moet als er ineens nieuws is.

Ander kan u wel eens heel erg spijt gaan krijgen. Vinger opsteken wie Ahold Delhaize in een opwelling verkocht toen Amazon Whole Foods overnam en ze intussen voor een hogere koers heeft teruggekocht.

Update 10:25 uur: PostNL en hoe gelukkig zijn we nou eigenlijk met ze allen bij elkaar dat we het dividend nog hebben (en hopen en bidden dat we het mogen houden)?

Sorry voor de lange kop en dat ik een beetje laat ben met mijn eerste update. Ik zit al de hele ochtend op PostNL te kauwen, maar ik krijg het maar niet weg. Die H1's of Q2's zijn niet goed, dat is duidelijk. Het lijkt er echter ook op dat er ieder kwartaal weer informeel een nieuwe strategie uit rolt?

Eerst kon het bedrijf zelfstandig door toen Bpost langs kwam, toen weer niet en m moeten de buitenlandse deelnemingen er uit en wil het bedrijf focussen op de Benelux. Luister naar de CEO zelf. Draaien Duitsland en Italië eindelijk prima en wil ze er van af? OK, kan. Nico is rond 10:50 uur op BNR om u bij te praten.

PostNL wil het Italiaanse @NexiveItalia en het Duitse #Postcon verkopen. Volgens topvrouw Herna Verhagen doen ze dit omdat het bedrijf meer wil investeren in de post- en pakkettenmarkt in de Benelux. #PostNL https://t.co/Nfr7SFXSVq — BNR Nieuwsradio (@BNR) 6 augustus 2018

Het is natuurlijk ook niet gemakkelijk als je PostNL heet en zo aan het handje van de overheid moet zien te ondernemen. De onderneming wil graag Sandd overnemen, maar ja: Den Haag is op vakantie en dus geen uitsluitsel of het al dan niet mag. Intussen kan het bedrijf zelf ook beter zijn best doen.

Dat het niet wil vlotten met die kostenbesparingen is natuurlijk kwalijk, als je zoals PostNL al half shock en klem zit tussen de draaideur. Weet u wat, ik houd mij maar aan mij eigen advies van gisteren in mijn vooruitblik op deze beursweek. Citaat uit eigen werk:

U kunt veel tijd en energie verbranden aan het volgen van, discussiëren over en doorrekenen van PostNL. Ik zou zeggen: reken uw dividendrendement uit, bepaal of het wel of niet iets voor u is en verspil hier verder geen energie aan.

Hier ziet u koers, verwachte winst (blauw), omzet (groen), dividend (paars) en koerswinstverhouding (rood).

Laat ik mij eigen advies dan maar opvolgen. Het interimdividend gaat met een centje omhoog naar €0,07. In totaal keerde het postbedrijf €0,23 uit over 2017. Het is nog lang wachten op het definitieve bedrag over heel 2018. PostNL voert een progressief dividendbeleid en laat ik daarom heel wild voor 2018 €0,24 nemen.

Op een koers nu rond 3 euro levert PostNL 8% dividendrendement op. Dat hoge percentage geeft aan dat de markt niet zeker is dat dit haalbaar en houdbaar is. Als onderpanden hebt u een snel expanderend pakjesbedrijf en een zieltogend postbedrijf, die de overheid echter nooit zal laten omvallen?

Update 10:00 uur: Advies

Hier zijn de eerste voor vandaagL