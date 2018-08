Update 17:15: Berkshire versus HAL

Hadden mijn ouders ze destijd maar gekocht. Hoefde ik nu dit stukje niet te tikken :-)

Berkshire Hathaway first went public in 1964. At the close of Friday’s market the stock was trading at $304,671 a share, the largest dollar price per share for any stock trading in the US #StockCertificateSunday pic.twitter.com/Dg3guy7dJm — NYSE (@NYSE) 5 augustus 2018

Berkshire Hathaway A, hét aandeel van hét bedrijf van Warren Buffett, staat ruim boven $300.000 en het is een whopping $500 miljard waard. Bedrijf? Het is een beleggingsfonds. Enfin, hoe duur is het nou eigenlijk? Laat ik eens zien wat Datastream en Reuters voor data geven.

Legenda:

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwacht omzet

Rood: 12 maand verwachte koerswinstverhouding

Mist u het dividendrendement nog. Nou, dat missen Berkshire Hathaway aandeelhouders al sinds 1964. Buffett heeft nog nooit een cent dividend uitgekeerd. Waarom, hoe kan dat nou? Ik weet niet of deze quote echt is, maar hij is te leuk om te checken en Il Maestro zou het gezegd kunnen hebben, toch?

Het dividend herbeleg ik zelf wel in mijn eigen fonds, want mijn aandeelhouders gaan daar toch alleen maar domme dingen mee doen.

Waarvan akte :-)

Kwaliteit, dus een duur aandeel, maar van de winstschattingen wordt u niet zo vrolijk? Dit jaar ziet er goed uit, maar 2019 is beduidend minder.

Geldt ook voor de omzet:

Nu is Berkshire Hathaway A à dik drie ton voor de meeste beleggers niet echt een optie. Buffett heeft zijn aandeel nooit gesplitst, vandaar. Er gaan per dag ook maar een paar honderd stukjes door en van de spreads kunt u vast leuk boodschappen doen. Nu is er ook nog Berkshire Hathaway B.

Rond $200 is dat al een stuk behapbaarde, hoewel dat ook alweer vrij aan de prijs is. Helaas voor wie slim dacht te zijn: dit aaandeel is net zo duur.

Is er ook maar een aandeel op deze planeet dat zich laat vergelijken met Berkshire Hathaway? Ja, dat is HAL, zowel wat decennialange trackrecords, rendementen als beleggingstijl betreft. Ik neem het aandeel zowel herbelegd voor de...

Als gewoon de koersgrafiek waar ik dan het dividendrendement bij zet.

Oei, die duikelende winst (HAL is grootaandeelhouder van Boskalis, Vopak en SBM Offshore, dan weet u genoeg), die waardering en het hoge dividendrendement: is het aandeel niet veel te duur? Strikt genomen misschien wel. de winstverwachting van de vier analisten is ook nagenoeg vlak.

Dit is alleen HAL, het beste Nederlandse beursfonds sinds decennia. U kunt ook anders oordelen. Beleggers zitten hier echt voor de lange termijn en nemen niet meteen de benen als het een jaartje of een paar jaar tegen zit. Als dit echt zo is, is HAL echt het Berkshire Hathaway van de lage landen.

Update 16:15 uur: Waar zijn deze aandelen mee bezig

Loop ik snel even langs een paar aandelen die opvallen. Er zijn er genoeg die flink bewegen vandaag, gelet op de saaie brede markt. Maar bij de meeste ligt de verklaring (als die er al ooit echt is) wel voor de hand. Cijfers, advies en anders wel sectorgerelateerde dingetjes en datjes.

Eerst alweer bloemen voor Nancy, het dure Wolters Kluwer blijft maar gaan.







Hijst Boskalis zichzelf als een Baron von Müchhausen uit de eigen bagger? Ik zie oplopende koersen, maar afnemende volumes. Spannend hier.





Via Thuisbezorgd worden meer aandelen Takeaway besteld dan Chinees, pizza, sushi, Thai en bitterballen, zo te zien. Gefeliciteerd Jitse met alweer een nieuwe top. All time high brother in arms René van Basic-Fit doet vandaag alleen een keer niet mee.





Tot zo ver de pret, over naar Beter Bed. Helaas, alweer een nieuwe bodem. Het is ook meer weer om een opblaaskrokodil te kopen dan een matras. Even tussen ons, dat soort dingen is dus wel te timen. Ik ging met mijn vrouw naar Ikea op de avond van de Champion Leaque finale en de Toppers in de Arena.

Haha, er was echt helemaal niemand. Spot-on. We stonden in een kwartier weer buiten :-)

Tot slot Pharming, dat gaat toch niet weer een heel decennium zijwaartsen?

Update 15:45 uur: Gaat het nog een beetje, Jim?

Full disclosure: zijn bijnaam Mad Jim Cramer had hij toen al. Ken u nagaan.

Zelfs als het geluid uit staat, hoor u hem nog. Toevallig zie ik Jim Cramer voorbij wapperen op CNBC. Nu was het vrijdag tien jaar geleden dat hij zijn legendarische en spontane (?) tirade tegen de Federal Reserve begon: they know nothing what it's like out there!!! Of zoiets.

Het is een beursklassieker geworden. Kijk nog even mee. Bijna 1 miljoen views, het is zelfs een You Tube hit. Credits ook voor dat leuke tijgerprintje. Ze laat hem lekker uitrazen, geeft aardig weerwerk en laat zich beslist niet van de wijs brengen. Mooie tv zo. Het was live.







Op de beurs rekenen we iedereen altijd achteraf af en zo ook Jim. Ik prik een paar koersen (de S&P 500 neem ik herbelegd) en data sinds 2 augustus 2007. Ik zou zeggen en óf Jim gelijk kreeg en hoe. De Fed klapte haar Fund Rate sinds zijn rant harder in elkaar dan de S&P 500 een jaar later ineen zeeg.

Op de koersen en rentes van vandaag zal ik hem maar niet afrekenen, nietwaar?





Update 15:00 uur: De grote ETF-krach van...

Misschien dat ik het door elkaar haal, maar zelf heb ik in al die jaren zowel aan- als verkoop- als valutakosten betaald en service fees voor trackers annex exchange traded funds (ETF's) en beleggingsfondsen. Vanguard hanteerde meen ik zelfs die aan- en verkoopkosten voor haar ETF's om handel te voorkomen.

U kent het uitgangspunt van de tweede vermogensbeheerder ter wereld (na BlackRock) en anders wel die van oprichter en alive & kicking levende legende John Bogle: buy & hold indexbeleggen verslaat uiteindelijk alles en iedereen, als u maar periodiek belegt en er verder met uw vingers vanaf blijft.

Alle statistiek wijst ook in die richting, maar dat is zo ver ik dat weet en hoor van mensen uit die tak van sport precies wat er niet gebeurt. Grofweg gezegd: bijna de helft (als ik hen mag geloven) van de op papier lange termijn (pensioen)beleggers in ETF's handelt en probeert te timen alsof het opties Altice zijn.

Ik weet daarom niet of Vanguard haar principes overboord gooit, zich gewoon neer legt bij de bestaande praktijk, of terrein op vele concurrenten moet terugwinnen. In ieder geval schaft het huis in de VS de kosten voor haar trackers af en dat zorgt ongetwijfeld weer voor verdere prijsdruk.

Vanguard Group is making all ETF trading free on its brokerage platform as of Aug. 1. Here's why it might be the boldest experiment in the history of retail investing. https://t.co/yPGxYEpsBZ — CNBC (@CNBC) 5 augustus 2018

Hoe goedkoper beleggen hoe beter, zeker, maar het verbaast mij niet als we het over zoveel jaar hebben over de Tracker- of ETF-krach van jaartal zoveel. Weet u nog, die bange 24 augustus 2015? De AEX deed zomaar, plotsklaps, als bij toverslag intradag zomaar bijna -10%. En toen moest Wall Street openen.







Daar liepen voorbeurs en even na opening alle systemen vast, omdat met name tracker-beleggers in paniek op de verkoopknop stonden te jumpen met nogal wat onderliggende aandelen. Met sinds 1975 al hun statistieken in hun voordeel en aan- en verkoopkosten hebben Vanguard en Bogle dat toen niet voorkomen.

Dat wordt nog lachen (of huilen), als er een keer echt wat is op de beurs en de boel gaat schuiven. In augustus 2015 was dat niet meer dan een bloednerveuze beurs, waar op 24 augustus eventjes een tegenvallende Chinese voorlopende inkoopmanagersindex verkeerd viel. Dat ding is meteen opgeheven, echt waar.

Wat dat betreft vraag ik me af of het afschaffen van die kosten een gamechanger is en mensen die niet moeten handelen toch gaan handelen, als CNBC vreest. Die kosten komen vast weer terug, plus extra maatregelen van toezichthouders als er een dikke beursdaling komt waar ETF-beleggers de schuld van krijgen.





Update 12:00 uur: De visie van en op GrandVision

GrandVision logenstraft het vandaag. Zodra bedrijven in hun cijferrapportages ineens, waar ze het er normaal hebben nooit over hebben, beginnen te zeuren over bijvoorbeeld een tegenzittend dollarwindje, minder verkoopdagen of zelfs het weer, zijn de cijfers beroerd. Tenminste, dat is de gulden beursregel.

Zo zat ik voorbeurs ook naar de Q2's van GrandVision te kijken. Eindelijk levert het bedrijf over dat kwartaal de bij de beursgang beloofde groei, de outlook voor het hele jaar is goed, maar deze zomer heeft GrandVision dus last van... #juist

Check, uit de rapportage:

We are also forecasting lower third quarter comparable growth in our core European markets as hot weather conditions are negatively affecting retail traffic.

Een regel verder staat dit:

We continue to expect a strong year-end performance driven by 1.5 additional selling days in the fourth quarter, and lower prior year comparables benefiting both the comparable growth and adjusted EBITDA performance.

Dan is het lastig gokken wat de koers doet. Wat vindt de markt het zwaarst wegen? Nu om 12:00 uur durf ik wel: dat mooie weer had iedereen al lang en breed bedacht en dat zat dus al in de koers. En die dubbelcijferige groei in Q2 en hoopvolle outlook voor heel 2018 zaten dat blijkbaar niet.

Even geen nieuwe teleurstellingen, maar juist beter dan verwachte cijfers is in ieder geval net even wat GrandVision nodig heeft. De koers komt nu ook eindelijk weer boven de introductiekoers uit. In die tijd hebben we geleerd dat zelfs brillen (en matrassen, zie Beter Bed) ook online worden verkocht.

Bovendien hebben we gezien dat ogenschijnlijk gemakkelijke te kopiëren lage margebusiness heel succesvol kan zijn (Takeaway en Basic-Fit) en dat defensieve nobrainers als GrandVision veel minder defensief en nobrainerig kunnen zijn dan we aanvankelijk dachten. Goed, heb ik ook nog een outlook.

Het is een wel een speculatieve. Amazon betreedt de gezondheid en het is een kwestie van tijd dat ze, of anders Alibaba of een andere grootmacht, zich ook op de lucratieve brillenmarkt stort. Houd hier in in ieder geval rekening mee en bedenk nu al wat u dan met uw GrandVisions moet als er ineens nieuws is.

Ander kan u wel eens heel erg spijt gaan krijgen. Vinger opsteken wie Ahold Delhaize in een opwelling verkocht toen Amazon Whole Foods overnam en ze intussen voor een hogere koers heeft teruggekocht.

Update 10:25 uur: PostNL en hoe gelukkig zijn we nou eigenlijk met ze allen bij elkaar dat we het dividend nog hebben (en hopen en bidden dat we het mogen houden)?

Sorry voor de lange kop en dat ik een beetje laat ben met mijn eerste update. Ik zit al de hele ochtend op PostNL te kauwen, maar ik krijg het maar niet weg. Die H1's of Q2's zijn niet goed, dat is duidelijk. Het lijkt er echter ook op dat er ieder kwartaal weer informeel een nieuwe strategie uit rolt?

Eerst kon het bedrijf zelfstandig door toen Bpost langs kwam, toen weer niet en m moeten de buitenlandse deelnemingen er uit en wil het bedrijf focussen op de Benelux. Luister naar de CEO zelf. Draaien Duitsland en Italië eindelijk prima en wil ze er van af? OK, kan. Nico is rond 10:50 uur op BNR om u bij te praten.

PostNL wil het Italiaanse @NexiveItalia en het Duitse #Postcon verkopen. Volgens topvrouw Herna Verhagen doen ze dit omdat het bedrijf meer wil investeren in de post- en pakkettenmarkt in de Benelux. #PostNL https://t.co/Nfr7SFXSVq — BNR Nieuwsradio (@BNR) 6 augustus 2018

Het is natuurlijk ook niet gemakkelijk als je PostNL heet en zo aan het handje van de overheid moet zien te ondernemen. De onderneming wil graag Sandd overnemen, maar ja: Den Haag is op vakantie en dus geen uitsluitsel of het al dan niet mag. Intussen kan het bedrijf zelf ook beter zijn best doen.

Dat het niet wil vlotten met die kostenbesparingen is natuurlijk kwalijk, als je zoals PostNL al half shock en klem zit tussen de draaideur. Weet u wat, ik houd mij maar aan mij eigen advies van gisteren in mijn vooruitblik op deze beursweek. Citaat uit eigen werk:

U kunt veel tijd en energie verbranden aan het volgen van, discussiëren over en doorrekenen van PostNL. Ik zou zeggen: reken uw dividendrendement uit, bepaal of het wel of niet iets voor u is en verspil hier verder geen energie aan.

Hier ziet u koers, verwachte winst (blauw), omzet (groen), dividend (paars) en koerswinstverhouding (rood).

Laat ik mij eigen advies dan maar opvolgen. Het interimdividend gaat met een centje omhoog naar €0,07. In totaal keerde het postbedrijf €0,23 uit over 2017. Het is nog lang wachten op het definitieve bedrag over heel 2018. PostNL voert een progressief dividendbeleid en laat ik daarom heel wild voor 2018 €0,24 nemen.

Op een koers nu rond 3 euro levert PostNL 8% dividendrendement op. Dat hoge percentage geeft aan dat de markt niet zeker is dat dit haalbaar en houdbaar is. Als onderpanden hebt u een snel expanderend pakjesbedrijf en een zieltogend postbedrijf, die de overheid echter nooit zal laten omvallen?

Update 10:00 uur: Advies

Hier zijn de eerste voor vandaag: