Fondsenrondje: Rustige start

De AEX trekt zich niets aan van de Brexit-perikelen en is de handelsweek vlak begonnen. Dit geldt ook voor de overige Europese beurzen. Alleen Duitsland blijft wat achter, met een verlies van 0,3%.

De Britse minister van Internationale Handel Liam Fox, gaf in een interview aan dat hij de kans 60% acht dat er geen deal komt met de Europese Unie. Het feit dat de markten hier niet op reageren, geeft maar weer aan dat die hele Brexit al is ingeprijsd.

PostNL

PostNL (-5,7%) heeft op zijn zachtst gezegd teleurstellende tweedekwartaalcijfers gepubliceerd. De omzet ging jaar op jaar weliswaar met 2% omhoog, maar moest desondanks een verlies in de boeken zetten.

Daar waar een jaar geleden nog winst werd gemaakt, moest het nu een verlies noteren van €1 miljoen. Daarmee voldeed PostNL niet aan de verwachtingen, aangezien analisten een winst per aandeel van €0,05 taxeerden.

Aan de andere kant zou u de cijfers ook positief kunnen interpreteren. Misschien wordt de politiek nu eens wakkergeschud en zou er een consolidatieslag op de Nederlandse postmarkt kunnen komen. Kortom, het glas is halfvol of halfleeg. Het is aan u wat u van deze cijfers maakt.

GrandVision

GrandVision is het pareltje van de dag, met een winst van 7,1% op de borden. Het bedrijf kwam vanochtend met beter dan verwachte cijfers. Met dank aan overnames steeg de omzet in het tweede kwartaal met 10% in vergelijking met een jaar geleden.

Een tegenvaller is dat de nettowinst daarentegen met 6% daalde tot €116 miljoen. Dit resulteert in een winst per aandeel van €0,44 in het tweede kwartaal.

Marktoverzicht

De AEX presteert met een min van 0,1% met de overige Europese beurzen. Negatieve uitschieter is de DAX.

De Amerikaanse futures staan licht lager, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben.

Goud daalt 0,1%.

Olie: WTI en Brent doen het niet onaardig, met plussen van 0,7% en 0,5%.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,156 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De tienjaarsrentes van de financieel zwakkere eurolanden dalen 3 à 4 basispunten. De vergoedingen voor Nederlandse en Duitse leningen blijven vlak liggen.

Damrak

De topper van de dag is Galapagos, met een plus van 4,4%. Morgan Stanley verhoogde weliswaar het koersdoel van het biotechbedrijf, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat dit voor de koerssprong zorgt. Waarschijnlijk is het gewoon een kleine inhaalrace, aangezien de koers vrijdag behoorlijk daalde.

Aalberts (+1,2%) ligt wel aardig, al was de vorige beursweek erg matig.

Niet schrikken van de min van ING. Het aandeel noteert €0,24 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft het aandeel vlak liggen.

ArcelorMittal (-1,8%) noteert zonder duidelijke oorzaak in de onderste regionen van de AEX.

Besi (-2,8%) weet die stijgende lijn maar niet te vinden.

AMG (-2,2%) gaat weliswaar €0,20 ex-dividend, maar dit kan de koersdaling niet verklaren.

Wederom Pharming (-3,7%) dat een stapje terug moet doen.

Beter Bed (-1,2%) zet ook de ene low naar de andere neer.

Adviezen