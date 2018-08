Verlies en desinvesteringen, maar gelukkig hebben we het dividend nog. De cijfers van PostNL waren vrolijker verwacht. Misschien kan ANP er nog wat van maken.

Eindelijk een keer een goed groeicijfer bij GrandVision, naar wel door de overnames. Bedrijf rept van te goed zomerweer. Nooit een goed teken. Hier leest u ANP.

Intussen zijn we open, de dollar trekt aan en Shanghai daalt. Verder gebeurt er niet zo veel. Nieuws moet u ook zoeken, ofwel het is nu ook komkommertijd op de beurs. Toch is er deze week nog aardig wat te doen, lees mijn vooruitblik van gisteren.





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt hier, analistenadvies weet ik niet, want - excuses - mijn data ligt er uit en de AFM meldt deze shorts:

De agenda hebben we om 09:00 uur alweer gehad. Let op de ex-dividenders.

08:00 Grandvision Q2-cijfers Q2-cijfers

08:00 PostNL Q2-cijfers

08:00 ING notering €0,24 ex-dividend

08:00 AMG notering €0,20 ex-dividend

08:00 Vastned Retail notering ex-dividend

08:00 HSBC Q2-cijfers

En dan nog even dit

Energie, gewoon an de markt over laten:

Electricity is worth less than nothing in more markets as wind and solar farms flood the grid https://t.co/SX8qVf5rBc pic.twitter.com/3lH9h83y2Y — Bloomberg (@business) 6 augustus 2018

Wat is dit?

Pump and Dump: Dozens of trading groups are manipulating the price of cryptocurrencies on some of the largest online exchanges, generating at least $825mln in trading activity over the past 6mths—and big losses for those caught on the wrong side. https://t.co/XuVScfQXNO pic.twitter.com/Vt4EGuP3Dt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 5 augustus 2018

Dit moet ik nog uitzoeken:

Vanguard Group is making all ETF trading free on its brokerage platform as of Aug. 1. Here's why it might be the boldest experiment in the history of retail investing. https://t.co/yPGxYEpsBZ — CNBC (@CNBC) 5 augustus 2018

Tot slot :-)

Elon Musk has a plan to make bricks for affordable housing https://t.co/xZRP8lRKkO pic.twitter.com/s0pDP3GkSC — Bloomberg (@business) 6 augustus 2018

