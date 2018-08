TA: Neerwaartse uitbraak euro/dollar?

Claudio Bizarro 6 aug 2018 om 01:06





Zoals voorspeld:



AMSTERDAM - Reuring onder weermannen: door de aanhoudende hitte dreigt er een tropische cycloon boven de Noordzee te ontstaan. Raast er straks een soort Irma over de Nederlandse kust?



Ben ik ff blij dat ik (volgens Maastrichts Fried Chicken) op een..



Zolder kamer woon..



Neen ik ben helemaal niet blij!!!!



Ik woon in een kast van een huis met een diepe "Coole" Wijnkelder..



Met een paar pracht Exemplaren..



Wel ja..



Bij evt overstroming(en)..



Zit mijn Message in ieder geval in a Bottle..



Zucht.. Pffffft! ;)



youtu.be/MbXWrmQW-OE?t=39









>>>> >>>> Hey Claudio, wat was jij nog laat wakker vannacht? Het was zeker bloedje heet op jouw zolderkamertje he? :)))

Wel leuk dat je s'nachts even onnozel bent als overdag. Het komt dus niet door de drank :)))



Goedemorgen overigens.