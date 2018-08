Optimisme, wat dacht je daarvan…, het zette elke aandelen index, en menig aandeel, flink hoger! Wat dat betreft kun je zeggen, het gaat té goed ja, want het is eigenlijk gewoon tegen beter weten in geweest, dat optimisme..Maargoed zo gaat dat nu eenmaal op markten, en het meeste recente was 2007, maar lang niet zo extreem als nu het geval is… De riemen mogen dus flink vast, en de aandelen de deur uit!