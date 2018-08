Ach men is in optimisme doorgeslagen!

Als je nu een Amerikaans/ Europees index tracker/ETF op de markt zet heb je je laten leiden door optimisme...



De tracker/ETF is goud waard als deze er in de short uitvoering zal zijn, en die is niet leverbaar waarschijnlijk, aan die richting denk je niet als je een bullish gericht ETF op de markt zet..

Laat toch gewoon zitten, ETF's, ze zullen niet meer renderen, die tijd is voorbij.. Maar zal de auteur dat ook weten?..