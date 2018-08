Slot: AEX houdt stand!

Deze week doet de AEX een klein stapje terug. Schokkend is het niet, aangezien de AEX-herbeleggingsindex meer dan 7% is gestegen dit jaar. Daar kunnen de Duitsers nog iets van leren. De DAX staat nog op een verlies van 2,4%.

Als we eerlijk moeten zijn, is het gewoon de week van Apple. De techgigant wist beleggers met haar tweedekwartaalcijfers positief te verrassen met als gevolg dat het bedrijf nu meer dan $1000.000.000.000 waard is. Wat een getal, zeker voor een bedrijf dat 15 jaar geleden bijna failliet was.

Altice

De bleeder van de week is met afstand Altice. Beleggers hebben bijna 18% aan beurswaarde zien verdampen. Het bedrijf kwam donderdag met cijfers. Wat vooral tegenviel was de vrije kasstroom, die aan de onderkant van de verwachtingen zat.

Altice is een beetje een speculantenaandeel geworden, waardoor de bewegingen nogal heftig kunnen zijn. Eerlijk gezegd is die schuldpositie van €31,7 miljard toch wel een beetje eng. Misschien dat dit de reden was dat de koers zo hard naar beneden ging op de tegenvallende cashflow.

Heineken

Heineken is de winnaar van de dag, maar behoort tot de verliezers van de week. Het aandeel sloot 3,8% lager, omdat de cijfers een beetje teleurstelden. De tegenvaller zat hem in de brutowinstmarge, als gevolg van de aankoop van het lager renderende Brasil Kirin.

Bij dure bedrijven zoals Heineken moeten de cijfers gewoon goed zijn. Anders straffen beleggers het af. Of gebruik ik nu iets te zware woorden? Dit jaar staat het aandeel gewoon keurig in de plus. Als is het winstje van 2% iets lager dan die van de AEX.

Air France-KLM

Hoogvlieger binnen de AMX is Air France-KLM, dat een winst van 12,5% heeft weten te boeken. Ondanks de stakingen wist de vliegtuigmaatschappij toch nog een winst van €109 miljoen in de boeken te zetten.

De werkweigering van Franse piloten heeft tot een schadepost van €260 miljoen geleid. Hiervoor gecorrigeerd waren de cijfers helemaal niet zo slecht. Zeker gezien de stijgende kerosineprijzen en tegenzittende dollar.

AMG

AMG noteert met een verlies van 4,2% in de onderste regionen van de AMX. Het bedrijf verhoogde de outlook voor de ebitda van +30-45% naar +40-50%. De teleurstelling zit hem in de operationele cashflow, die met een min van €1 miljoen tegenviel.

Beleggers mogen overigens niet klagen, want het aandeel staat gewoon 20% in de plus dit jaar. Er zijn bedrijven die het dit jaar slechter hebben gedaan op de beurs.

Basic-Fit

Niet alleen de topper van de dag, maar ook de topper van de week. Het aandeel sluit 10,9% hoger en zet een all time high op de borden, met een koers van €31,60. De sportketen maakte donderdag bekend dat het op koers ligt om de doelstelling van 100 nieuwe sportscholen te behalen.

Basic-Fit kan met recht een pareltje op de beurs genoemd worden, aangezien de koers sinds de beursintroductie van €17,50 naar €31,60 is opgelopen. Niet verkeerd, een rendement van 80% in iets meer dan 2 jaar tijd.

De lijstjes

AEX deze week -0,4%

AEX deze maand +4,0%

AEX dit jaar +5,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar 7,8%

Rentes

De tabel laat zien dat de rentes vandaag over een brede lijn dalen. Uitzondering is de Italiaanse tienjaarsrente, die vanochtend even boven de 3% noteerde. In de loop van de dag zakte deze weer terug tot onder deze grens. De lage yields voor Nederlandse en Duitse tienjaarsobligaties blijven mij verbazen.

AEX

Echte uitschieters naar boven zijn er niet deze week. Opvallend is dat Wolters Kluwer tot de koplopers van de Amsterdamse hoofdfondsen behoort. Het aandeel ging op de dag van de cijfers nog gewoon naar beneden. Naast Altice ligt Galapagos ook niet best. De cijfers waren toch niet heel schokkend?





AMX

Intertrust ligt goed nadat het meevallende cijfers had gepubliceerd. Beleggers lijken weinig vertrouwen te hebben in GrandVision, dat komende maandag met tweedekwartaalcijfers komt. Hetzelfde geldt voor PostNL.





ASCX

BinckBank behoort tot de toppers binnen de ASCX. Het zou zomaar kunnen dat de tariefverhogingen van DeGiro hier iets mee te maken hebben. Daarentegen hebben aandeelhouders van Pharming weleens betere weken gekend. Belangrijk nieuws was er niet.





Dit wil ik u niet onthouden:

Zondag schrijft Arend Jan Kamp weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend toegewenst!