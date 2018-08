Fondsenrondje: Vanmiddag banenrapport

De AEX is de laatste handelsdag van de week prima begonnen met een plus van 0,4%. Daarmee doen we het (wederom) een stukje beter dan de DAX en CAC die 0,3% en 0,1% stijgen.

Vanmiddag kunnen we meer beweging verwachten, want dan komt het banenrapport in de VS uit. De consensus is dat er 195.000 nieuwe banen bijkomen en de werkloosheid op een historisch laag niveau van 3,9% uitkomt.

Galapagos

Galapagos (-0,3%) publiceerde gisteren nabeurs de tweedekwartaalcijfers. Deze waren niet echt schokkend te noemen. Het biotechbedrijf verwacht dit jaar €180 tot €200 miljoen aan cash te verbranden.

De cashburn is lager dan verwacht en dat wordt veroorzaakt door de Novartis-deal. Beleggers hoeven zich geen zorgen te maken over het verlies aan cash, omdat het bedrijf nog voor meer dan een miljard euro in kas heeft.

Heineken

Heineken (+1,7%) behoort tot de koplopers binnen de AEX, nadat het bedrijf bekend maakte dat het een 40% belang heeft genomen in de grootste bierbrouwer van China.

Het belang in China Resources Beer Holding werd gekocht voor $3,1 miljard. Het is de verwachting dat deze transactie direct een positieve invloed heeft op de winstcijfers van de Nederlandse bierbrouwer.

Minpuntje is dat de net debt/ebitda ratio tijdelijk boven de maximale norm van 2,5 uitkomt. Maar gezien de sterke kasstroom van Heineken, valt het enthousiasme onder beleggers te begrijpen.

Fagron

Fagron (-2,2%) kwam vanochtend ook nog even door met cijfers. Deze vielen licht tegen. De omzet steeg in het eerste halfjaar met 5% naar €230,9 miljoen.

De daling van de Braziliaanse reaal en dollar ten opzichte van de euro, hadden een negatieve impact op de omzet. Gecorrigeerd voor valuta-effecten bedroeg de groei 12,2%.

De nettowinst in het eerste halfjaar kwam door boekverliezen uit op €0,26 per aandeel. Het aandeel is dit jaar een hoogvlieger op de beurs, want het staat ongeveer 40% hoger.

Marktoverzicht

De AEX doet het met een plus van 0,4% een tikje beter dan de overige Europese indices.

De Amerikaanse futures staan vlak.

Goud daalt 0,1%.

Olie: WTI en Brent doen een stapje terug met een min van 0,4%

De euro daalt 0,1% en noteert 1,158 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De tienjaarsrentes van Nederland en Duitsland gaan 4 basispunten naar beneden. Beleggers krijgen nu een vergoeding van ongeveer 0,4% en 0,5% op Duitse en Nederlandse obligaties. Beetje karig als u het mij vraagt. Uitschieter is Italië dat gewoon even 12 basispunten oploopt en nu boven de 3% noteert.

Damrak

Het saaie Wolters Kluwer staat met een plus van 1,9% gewoon even op een all time high. Lang leve dividendaandelen.

Altice (-2,5%) krijgt een trap na. Gisteren ging er ook al zo'n 16% vanaf.

Takeaway profiteert van koersdoelverhogingen van JPMorgan en ING. Eerstgenoemde geeft ook nog even een adviesverhoging. Het aandeel gaat van neutral naar overweight.

Besi (+4,6%) is de topper binnen de AMX. Het mag ook wel eens, want het bedrijf heeft de nodige klappen op de beurs moeten incasseren. Belangrijk nieuws is er niet.

Basic-Fit (+5,1%) is de topper binnen de ASCX en staat met een koers van €31 op een all time high. Het aandeel krijgt een minimale koersdoelverhoging van ING. Het koersdoel gaat van €33,25 naar €34 en het advies blijft staan op kopen.

Adviezen