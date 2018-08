Liveblog: Heerlijk Helder Snow en Apple

Update 10:10: Nog even over Apple

Deze komt toch wel boven drijven, laten we het dan zelf maar doen, dachten ze ongetwijfeld bij Businessweek:

En gelijk heeft het blad. Dit is de beruchtste tijdschriftcover ooit op de beurs. Uit 1979, na vijftien vervelende en per saldo zijwaartse beursjaren. Inflatie verwoestte de weinige koersstijgingen en dividenden. Slechte economische tijden, werkloosheid en Koude Oorlog. Begrijpelijk deze witte handdoek.

Twee jaar later begon de grootste bullmarket ooit en deze cover achtervolgt Businessweek tot op de dag van vandaag.

Niets is zo gevaarlijk en duur op de beurs als de lijntjes van vandaag zo rechtstreeks de toekomst in extrapoleren. Daar gaan we al:

Ik zie juist stagnerende verkopen bij Apple (aantallen dan) en we wachten al sinds de iPhone uit 2007 op the next great big thing. Intussen is Apple duidelijk van groeiaandeel in een hoe langer hoe meer defensiever fonds aan het veranderen. Daar is niks mis mee, verre van dat. Vraag Warren Buffett maar.

Dit is eigenlijk de natuurlijke ontwikkeling van een aandeel. Reken alleen dan niet op weer uitzinnige koersstijgingen.

Congrats #Apple shareholders: price, outstanding shares (long live buybacks) and dividend pic.twitter.com/csDg4HlnYd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 augustus 2018

Wat dat betreft kent de geschiedenis een naar voorbeeld: US Steel. Dat was in 1900 het eerste fonds ooit met een waarde van $1 miljard aan. Verbijsterend. Die waarde tikte het fonds twee jaar geleden weer aan... Dat hadden er in 1900 vast niet veel voorspeld.

Update 09:30: Heineken goes China

Is het mijn bias, of lijkt het er echt op?

De marketeers van #CRBeers kenden #Heineken al als ik het zo zie. #Snow is grootste merk China en met die naam weten marketeers Heineken wel weer raad pic.twitter.com/HeUf41ucaz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 augustus 2018

CR Beers heeft een notering in Hongkong. Als Royce Tostrams of Nico Bakker in de board van Heienken had gezeten, hadden we vandaag geen persbericht gehad, vermoed ik. Er ligt inderdaad Snow op de top :-)

Spannend en gewaagd dat #Heineken voet aan wal zet in China via 40% belang in (#CRBeers grootste brouwer vh land), maar de timing oogt niet zo gelukkig pic.twitter.com/wfszoInG48 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 augustus 2018

Ik heb geen idee of we volgens de geleerden net zo naar Chinese als onze aandelen moeten kijken. Ik doe het lekker wel. In de jaren tachtig waren Japanse aandelen ook anders en moest u niet zeuren over defensieve aandelen tegen een paar honderd keer de winst. Dotcomhype idem dito. Dat hebben we geweten.

Dus gewoon zo. Heineken betaalt twee keer haar eigen waardering.

Uit Reuters Eikon: #Heineken neemt belang in #CRBeers (0,5% dividendrendement) tegen 48x verwachte winst. Hier verwachte groeicijfers, omzet valt mij tegen pic.twitter.com/ViUpqHx8Kn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 3 augustus 2018

Deze zag u al in mijn voorbeurs, een Bloomberg commentator is niet zo enthousiast:

Heineken risks a hell of a hangover with its China beer foray, says @davidfickling https://t.co/DK4m2Q2mzB via @bopinion pic.twitter.com/6VEeAeGSPI — Bloomberg (@business) 3 augustus 2018

En wel hierom. Inderdaad, bij de Q2-cijfers moest Heineken nog vertellen dat het bij haar Braziliaanse dochter niet zo wil vlotten, ook zij gaat gebukt onder te lage marges. Werk aan de winkel ook in China zo te zien:

Nee, op het eerste oog is het beslist geen koopje. Maar Heineken heeft nu wel voet aan wal in China en dan meteen het grootste merk. Strategisch dus, lijkt het. Gisteren Starbucks nog en Alibaba, wellicht dat er nu momentum is om zaken te doen in China door de handelsoorlog en de afvlakkende economie daar.

En dan kan het achteraf nog wel eens hele mooie timing blijken.