Wat een geweldige artikelen weer !



Tja, wanneer neem je als bedrijf de goede beslissingen/ Mijn lange beleggersloopbaan heeft mij onomstotelijk geleerd dat je daar weinig van kunt zeggen als je pakweg 2 of 3 decennia verder kijkt. Wat een prachtvoorbeelden alleen al in bovenstaand artikel over Apple en US Steel, maar als we er even voor gaan zitten kunnen we zo honderden bedrijven en indexen uit het archief opdiepen en publiceren.



ACHTERAF, tja achteraf is beleggen altijd zo gemakkelijk.



Vorige week bij de vele en uitgebreide analyses van de cijfers van AB InBev kwam als een van de items naar voren: De drang, de zucht om in China voet aan de grond te krijgen. Werd hier en daar nog dieper op ingegaan.



En dan vandaag Heineken met zijn investering: Markt zegt dus erg duur en tja….. Wat wordt het dan? Hoe vaak niet gezien: Veel te dure participatie en dus mis- investering, maar ook zo vaak: Het was duur, maar wat een goede investering.



Uiteindelijk, dat is mijn privé mening kun je als buitenstaander daar allemaal weinig van zeggen. Je bent afhankelijk van het inzicht, van de know how van de beide multinationals en nu echt niet denken dat je als kleine privé belegger het beter weet dan de Directies van deze twee multinationals.



Oh ja en dan nog mooiste bericht vandaag in mijn lijfblad: Nederland behoort bij de vijf meest interessante landen voor multinationals om te investeren. Dat is toch een geweldig bericht.



België duikelde van de 14 de naar de zeventiende plaats. Hoeveel postings plaatst ik niet in de KK van IEX dat ze in België echt niet goed bezig zijn. Honderden postings met voorbeelden en onderbouwing. En op een gegeven moment zie je de verschillen.



In rendement op die beurzen, in waar het geld heen gaat.





Bravo Nederlandse Regering en voor de zoveelste keer complimenten Arend Jan met je fantastische artikelen.



Peter