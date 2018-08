Gefeliciteerd Apple:

Voor zover het te vergelijken valt: Apple $1000 miljard

BNP Nederland $826 miljard pic.twitter.com/9kUb1Cs2ON — Jack Neele (@jackneele) 2 augustus 2018

Leuk, maar dit is een statistiek. Het gaat om cijfers op de beurs. Galapagos heeft toevalligcijfers, meer omzet en minder cashburn:

Meer doping uit België, Fagron groeit lekker in de VS. Hier zijn de Q2's.

Cashcow Euronext heeft ook Q2's, officieel is dit een Frans aandeel. Dan het nieuws van de dag, Heineken waagt de grote sprong voorwaarts. Dit is nog eens fantasie. Ik ben benieuwd naar de koers. CR Beer stijgt 10%. ANP:

Heineken heeft een belang van 40% genomen in de grootste bierbrouwer van China. Met de deal met China Resources Beer (CR Beer) is in bijna 1,7 miljard dollar gemoeid. De Chinezen krijgen daarvoor ook een klein belang in Heineken en toegang tot de brouwerijen van Heineken.

Hm, de tijden dat Freddy het met een geintje allemaal even regelde zijn reeds lang voorbij.

Heineken risks a hell of a hangover with its China beer foray, says @davidfickling https://t.co/DK4m2Q2mzB via @bopinion pic.twitter.com/6VEeAeGSPI — Bloomberg (@business) 3 augustus 2018

De koersen ogen aardig na een mooie rit op Wall Street, dat zelf alweer is stilgevallen. Dollar onder 1,16 en verder niks bijzonders.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier en aldus luidt het analistenadvies. JPMorgan is helemaal wild van Takeaway.

Takeaway: naar overweight van neutral en naar €71,50 van €50,90 - JPMorgan

Vastned: naar €41,50 van €43 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent zowel het Payroll Report, maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktcijfers als de ISM non-Manufacturing Index. Ooit was het dan een topdag... Tegenwoordig is het vergrootglaswerk.

08:00 Fagron Q2-cijfers

08:00 Euronext Q2-cijfers

08:00 Allianz Q2-cijfers

08:00 Credit Agricole Q2-cijfers

08:00 Royal Bank of Scotland Q2-cijfers

09:15 Spanje services PMI jul 54,4

09:45 Italië services PMI jul 53,5

09:50 Frankrijk services PMI jul 55,3

09:55 Duitsland services PMI jul 54,4

10:00 Italië industriële productie jun 0,4% MoM

10:00 EU services PMI jul 54,4

10:30 VK services PMI jul 54,7

11:00 EU detailhandelsverkopen jun 0,3% MoM

13:00 Kraft Heinz Q2-cijfers

14:30 VS Payroll Report jul 195K

14:30 VS werkloosheidspercentage jul 3,9%

14:30 VS loongroei jul 0,3% MoM

14:30 VS handelsbalans jun -43,1B

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI jul 59,0

En dan nog even dit

Aldus Tim:

Apple CEO calls $1 trillion value a 'milestone' but not a focus https://t.co/aP5lxGC3ia pic.twitter.com/zYaO3Nqlu8 — Reuters Top News (@Reuters) 3 augustus 2018

Payroll Report dus:

Strong U.S. job growth expected in July, tariffs yet to bite https://t.co/cL5JJBiX1T — Reuters Top News (@Reuters) 3 augustus 2018

De Chinese cijfers zijn wat dun de laatsten tijd:

China July services new business growth weakest since December 2015: Caixin PMI https://t.co/yYLqs2gcvN pic.twitter.com/4ZG6C4Fmk1 — Reuters Top News (@Reuters) 3 augustus 2018

En de yuan oogt ook bleek:

Hawkish Fed, weak yuan signal more trouble ahead for emerging markets https://t.co/xY9WcJObSd pic.twitter.com/xjC9Jwi5Mc — Bloomberg Markets (@markets) 3 augustus 2018

Ook dat nog:

JUST IN: Japan dethrones China as the world's second-biggest stock market https://t.co/e5blsMz56X pic.twitter.com/Ne7ONsOl44 — Bloomberg Markets (@markets) 3 augustus 2018

Wat?

Investors want Australia's gold producers to buy their U.S. rivals https://t.co/9wxeXvqF45 pic.twitter.com/DayyJfSXjW — Bloomberg Markets (@markets) 3 augustus 2018

Voor vanmiddag op het terras:

Good Morning on Beer Day from #Germany which continues to be the top beer producer in Europe in 2017 w/ a production of 8.1bn litres (or 20% of EU total production). But when it comes to exports Germany is only 3rd behind the Netherlands and Belgium. https://t.co/fc49z6W4nL pic.twitter.com/sW0IJcPD3e — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3 augustus 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.