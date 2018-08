TA: Belangrijkste meerjarige uptrends intact

Column: De slaven van Bezos



Door Sem van Berkel



We zijn in de tuin gaan zitten in de schaduw van een grote boom met koud water op tafel, voor bier is het nog te vroeg. Zelf ben ik deze temperaturen gewend door mijn veelvuldig verblijf aan de Costa en geniet van elke dag. Maar Akkie en Guus stellen voor om 'in hun blote kont' naar buiten te rennen om als Adam te genieten van flinke stortbuien.



Je zou toch verwachten dat de koers van Bieren (beursnaam voor Heineken) profiteert van het prachtige zomerweer. Uit de halfjaarcijfers bleek dat de Europeanen ook weer dorstiger waren naar 'heerlijk helder'. De omzet steeg met 4% naar een kleine €11 miljard en de operationele winst kwam uit op €1,7 miljard. Toch genoeg nullen om zelfs Marc Overmars van Ajax enthousiast te laten worden. Maar na de berichtgeving 'tankte' de notering van €92,36 naar €86,54 en komt de jaarperformance uit op een schamele 2%. We hebben alle drie Freddy Heineken gekend, hij zou knarsetanden.

Amazon



Knarsetanden doen wij bij Jeff Bezos, oprichter en baas van Amazon. Niet omdat we hem zijn 151 miljard dollars niet gunnen. Maar wel omdat het over de rug gaat van zijn werknemers, om precies te zijn: de mensen die in de enorme distributiecentra werken. Ze worden helemaal uitgeknepen om het bedrijf zo rendabel mogelijk te maken. Zo draaien ze diensten van soms wel 16 uur per dag, leggen ze op sommige werkdagen 24 kilometer af, terwijl ze slechts een pauze van een half uur krijgen. Een apparaat dat iedere werknemer draagt, houdt de productiviteit nauwlettend bij. Wie te lang wegblijft van zijn werkplek of een target niet haalt, krijgt een strafpunt. En wie zich ziek meldt, met of zonder doktersverklaring, krijgt eveneens een strafpunt. Zes strafpunten betekent ontslag.



Een groot deel van de Amazon-medewerkers in de VS krijgt zo slecht betaald, dat ze alleen kunnen overleven dankzij voedselbonnen. Het is moderne slavernij in optima forma. Je zou toch denken dat TwitterTrump zich stoort aan de behandeling van zijn 'fellow Americans' en zich zorgen maakt over het uit de markt drukken van hele bedrijfstakken met massa-ontslagen als gevolg. Maar het blijft bladstil. „Zou Bezos de Republikeinse partijkas spekken?”, vragen we ons af en vallen daarna schaterlachend van onze stoelen.



Beleggen in de States?



Het BBP groeide afgelopen kwartaal met 4,1%. Voor Trump reden om te twitteren: „Eens te meer zijn we de meest benijde economie ter wereld.” Maar Caspar Thomas, correspondent in Washington, stelde vast dat de groei naar bedrijven en hun aandeelhouders gaat. De extra winst wordt voor een belangrijk deel gestoken in het terugkopen van aandelen, goed voor in totaal $437 miljard in Q2. Ook een record, dubbel zoveel als in Q1.



Maar wat blijft er over van de bejubelde bbp-groei als je de beursbonanza eraf haalt? Een mooi groeicijfer is inderdaad iets om te benijden. Maar de vraag is of de jaloezie lang beklijft als je beseft dat het samengaat met zwakke loongroei en uitdijende schulden. De glans verdwijnt verder door de voorkeur van raden van bestuur om bedrijfswinsten te gebruiken om aandelenkoersen op te stuwen in plaats van meer reële investeringen te doen of, zomaar een idee, de belastingkorting (in feite een cadeau van de Amerikaanse belastingbetaler) te gebruiken voor een substantiële loonsverhoging.

Beleggen in Japan?



Het uitzonderlijke monetaire interventionisme in Japan heeft verregaande gevolgen. De BOJ bezit al meer dan 40% van de Japanse overheidsobligaties, als gevolg van zijn beleid om de tienjaarsrente tegen de nul te houden. Daarnaast is de centrale bank via het jaarlijks opkopen van 6000 miljard yen (€46 miljard) aan etf's uitgegroeid tot een toptien-aandeelhouder van 40% van de beursgenoteerde bedrijven. De balans is aangezwollen tot meer dan 95% van het BBP. Ter vergelijking: bij de ECB, die het verwijt krijgt te interventionistisch te zijn, is dat 40%.

Beleggen in ING?



Als je bij ons op kantoor 'INGees' fluistert, valt de gevel eruit, om maar weer eens een beursuitdrukking te gebruiken. Na de verslaggeving gisteren van Q2 kwam er €13,28 hoog te staan na een €13,01 slot woensdag. We keken elkaar met hoop in de ogen aan. Op het slot stond er €12,82 en moesten we aan de Underberg. Hoe is het mogelijk? Ze hebben de grens van 12 miljoen primaire klanten (aantal klanten dat meer dan 1 product afneemt) bereikt. De nettowinst is €1.429.000.000, 4,2% meer dan vorig jaar. Ralph Hamers moet maar opstappen, de man is een Jonas.

Gokken met Guus



„Had je al gesprokkeld in Besies?”, vragen we aan onze huisdobbelaar. „Een plukkie”, luidt het antwoord. „Ik was ook nog bezig in Wessanen. Sla mij maar maar effe over. Ik heb stront aan mijn poten.”



Met deze beursuitdrukking sluit ik de column af. Maar nog even een vraag. Heeft u vanmorgen De Telegraaf gelezen? Hoelang deed u daar over, een half uurtje tot drie kwartier? In die tijd spendeerde de ECB €1.350.000. Dat zijn tien Porsche 911 Carrera's. Als de ECB aan het eind van het jaar stopt met zijn opkoopprogramma (daar zijn we nog niet van overtuigd), beginnen ze 2019 met €2.590.490.000.000 ingekocht schuldpapier op de balans.



Schrijft u dat bedrag maar op de muur boven uw bed als u prettig wilt slapen.



Sem van Berkel is aandeelhouder, direkteur vermogensbeheer bij SEM.nl en ambassadeur bij ALEX Vermogensbank.