Slot: Hectisch

Dit twitterde ik vanochtend. U ziet de koers nu. Sorry... Na wat er vandaag met Altice is gebeurd, is dit echt niet grappig meer. Wat een rit....

#Altice staat -7,5% op Q2's en als ie goed luistert kunt u de grafiek om moeders horen roepen pic.twitter.com/zYsyK6ZzxM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 augustus 2018

Als u geld hebt verloren kunt u ook nog op Nico gaan foeteren, maar aan die Q2's ligt het vandaag echt niet. Die zijn helemaal niet slecht. Altice heeft alleen sinds die beruchte Q3-cijfers vorig jaar niet zo gek veel meer met beleggen, maar alles met handelen, gokken en speculeren te maken.

En dan kan dit gebeuren. Kop op. Morgen kan alleen alles weer anders zijn. Altice steeg in het laatste uur handel een paar procent. Zo hard kan het gaan. Oh ja, geld verliezen op de beurs is altijd eigen schuld. Wie dit principe niet begrijpt, of onderschrijft, gaat nog met veel windmolens vechten.

Het is weer een vreselijke drukke dag op de beurs, ik begin met de brede markt. We hadden vandaag een BoE renteverhoging naar 0,75%, VS dreigt China weer met tarieven en Apple is nog net géén $1 biljoen dollar waard en wel hierom. Nog even een buybackje. En Bloomberg heeft altijd gelijk.

AJ, Apple moet $207.05 halen. Gisteren is door buybacks het aantal uitstaande aandelen weer neerwaarts aangepast. Market cap nu 980 miljard op Bloomberg. — Jack Neele (@jackneele) 2 augustus 2018

OK, wat brengt ons vandaag?

Op Zwitserland na kleuren alle Europese rood tot rood aangelopen

Wall Street staat breed ook in de ook de min, maar het tech-smaldeel redt de meubelen

De AEX volatiliteit loopt 7,7% op

De dollar trekt 0,4% aan tot 1,161 nu

Goud daalt iets en bitcoin stijgt wat

De rentes dan. De Italiaanse bella's zijn in de uitverkoop, maar ik weet niet waarom. Het is wel een ouderwetse EU Noord tegen EU Zuid op de vastrentende markt:

Beursplein 5

Hectisch dagje weer met een zwik cijferkandidaten weer op het Damrak. Ik loop ze allemaal gauw bij langs. Eerst de adviezen. De meeste impact lijkt er bij Wolter Kluwer en Air France-KLM te zijn.

ArcelorMittal: naar €39 van €37 - Jefferies

DSM: naar €99 van €97 - UBS

Wolters Kluwer: naar €55,50 van €53,20 - Barclays

Wolters Kluwer: naar €50 van €51 - Morgan Stanley

Wolters Kluwer: naar €53 van €50 (outperform) - Credit Suisse

Air France-KLM: naar €11 van €9 (buy) - HSBC

Air France-KLM: naar €8,35 van €8 (buy) - UBS

Takeaway: naar €61 van €51 (neutral) - Credit Suisse

Binck: naar €5,50 van €5,25 (hold) - ABN Amro

Royal Dutch Shell: naar equalweight van overweight en naar 2860p van 3160p - Morgan Stanley

Hulde weer voor onze beleggersdesk, die álle cijfers van vandaag heeft getackeld. De helft zelfs al voorbeurs. Gaat u maar even kijken.

ING levert weinig verrassende, degelijke en ietwat saaie Q2's af. Zeg maar waar we banken ooit voor hebben uitgevonden

Altice heeft dus geen onaardige cijfers, maar dat telt blijkbaar even niet

Alleen maar gigantische groeicijfers bij AMG, maar toch een dikke min. De cashflow is (tijdelijk) verdwenen. Is dat het probleem?

Intertrust levert goede cijfers af en lijk warempel vertrouwen terug te vinden

Basic-Fit belooft niet alleen groei, maar laat dat ook zien. Kan Elon Musk nog wat van leren, om een dwarsstraat te noemen. Als een metronoom opent ze nieuwe zaken

Ordina levert ook - dat is ook wel eens anders geweest - maar krijgt helaas voor haar er niemand voor op de banken

Rood heeft zwarte cijfers, maar kleurt knal- en knalrood

Verder:

Delivery Hero zet Foodora Nederland te koop, maar Takeaway reageert met een stiff upper lip

Unilever en RELX lopen hun ex-dividend van vandaag er aardig uit

Hoop zware dalers weer in de AMX, maar dat is normaal daar, zeker al u de namen ziet

Fragiele grafiekjes BAM, Heijmans en VolkerWessels

Morgen cijfers Fagron

Pharming heeft ook last van de hittegolf

B&S is een wild aandeel aan het woorden. ICT was dat al

Beter Bed zet weer een lagere bodem neer...

Er zijn vanavond geen echt interessante cijfers op Wall Street meer. GoPro is er, maar dat geloof ik wel.