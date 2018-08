Update 12:30 uur: In Inter we Trust?

Bij mijn weten zijn er geen andere Nederlandse beursbedrijven voor wie de markten in dit land en op dit eiland van cruciaal belang zijn:

"Indrukwekkende groei in Luxemburg" en "mindere prestaties op Jersey": rarara wat heeft #Intertrust voor business? Fonds nu +6,1% op Q2's pic.twitter.com/QzsuU4HSsn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 augustus 2018

Ik heb me er in ieder geval in vergist bij de beursgang. Fiscaal en financieel advies voor de rijken - want daar kom het wel een beetje op neer - is van alle tijden, alle landen en is daarmee defensief en lucratief tegelijk. Niets staat Intertrust in de weg om een hoogrenderend aandeel met relatief weinig risico te worden.

Dat is er helaas nog niet van gekomen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zou dit plaatje heten als het een schilderij en geen grafiek was. Herbelegd en helaas zit de stijging van vandaag er nog niet bij.

Diverse affaires - bijvoorbeeld de beruchte Panama Papers - en slechte prestaties van het bedrijf zelf zetten de koers lager. Intussen is er een nieuwe board en kan de onderneming weer vooruitkijken. In ieder geval zijn de beter dan verwachte Q2's vandaag een eerste stap en dat waardeert de beurs.

Of er ooit een schone lei komt is vers twee en ik ben mezelf gaan realiseren dat ook de business van Intertrust de nodige risico's kent. Wat Martin van onze beleggersdesk zegt:

Tegelijk geldt dat het risicoprofiel van Intertrust niet bijster gunstig is. Los van het matige trackrecord geldt dat het bedrijf in nog enkele rechtszaken is verwikkeld en dat de politiek met argusogen naar de sector kijkt. En dat maant blijvend tot enige terughoudendheid.

Vooral de internationale politiek is inderdaad een permanent en volledig onvoorspelbaar risico. Martin schrijft verder over het fonds:

Het aandeel is relatief goedkoop met een koerswinstverhouding van ruim tien en het dividendrendement van een kleine 5% is zeker attractief.

Dat ziet er uit als een waardering voor banken. Misschien is dat ook wel een mooi prijsje voor deze financial. Net als banken (eigen tent zelf en leners) kent ook Intertrust een dubbel risico: de eigen onderneming zelf en wetgeving. We gaan zien of het bedrijf voor een permanent hogere waardering kan zorgen.

Update 11:45 uur: Hoeveel hebt u?

Leuk onderzoekje van het CBS. Jammer alleen dat het bureau gepensioneerden niet heeft meegenomen.

Zelfstandigen met personeel hebben in doorsnee 217 duizend euro aan vermogen. De eigen woning vormt het belangrijkste vermogensbestanddeel voor zowel werknemers als zzp’ers. Lees meer op: https://t.co/hDLbJhx3pR pic.twitter.com/tM8rOgY18f — CBS (@statistiekcbs) 2 augustus 2018

Hoe zou het eigenlijk onder actieve, of hier de IEX populatie zijn? Niets daarover bij het CBS, maar misschien wel bij Maarten van gisteren :-)

Gokken met "contracts for difference" is doorgaans geen succes.



Aanbieders moeten nu verliespercentage aangeven. #CFD pic.twitter.com/QHbpCqr2AJ — Maarten Mosselman (@020trader) 1 augustus 2018

Het onderzoekje spreekt verder voor zich. Hoogste tijd voor degelijk financieel onderwijs op de middelbare school, dunkt me, gelet op die gaten. Die kans lijkt me klein. Mijn oog valt namelijk nog even op dit tabelletje. De opion leaders in Nederland beleggen niet. Domme boeren wel. Waarvan akte, grachtengordel :-)

Begint me beetje te dagen waarom beurs, beleggen en handelen zo'n slechte naam hebben in NL en er zoveel onzin over wordt verkocht (via @statistiekcbs https://t.co/HyiaATktDr pic.twitter.com/KsYHOpTXkT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 augustus 2018

Update 11:00 uur: Wees wijs met Altice

Is dit wellicht de reden dat het aandeel zo slecht scoort vandaag op Q2's? Die zijn zo beroerd nog niet. Bij een special occasion als Altice, want dat is het toch nog wel, wordt vooral gehandeld en minder belegd. Veel trades zijn technisch van aard en wie wordt er nou bullish van deze grafiek?

Intussen staat er al -12% op het bord...

#Altice staat -7,5% op Q2's en als ie goed luistert kunt u de grafiek om moeders horen roepen pic.twitter.com/zYsyK6ZzxM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 augustus 2018

Nico is wel gecharmeerd van de cijfers, ik citeer:

Over verdergaande consolidatie in de Franse markt rept Altice met geen woord. De focus ligt nu op schuldafbouw, het opzetten van de aparte bedrijven voor de zendmasten en het terugwinnen van klanten in de belangrijkste markten Frankrijk en Portugal.

Volgens Nico is Altice daarmee aardig op weg. Bovendien zou de beruchte schuld beter behapbaar zijn.

Het toont wel aan dat het vertrouwen in de strategie van Patrick Drahi nog lang niet terug is, zegt Nico over de daling. Ja, daar heeft de board het zelf ook een beetje naar gemaakt, vooral met die insder verkopen voor een beroerd cijferrondje vorig jaar. En vertrouwen verspelen is duur op de beurs.

Als u denkt dat Altice gezond wordt, de wereld verovert en telecoms de toekomst hebben, kan u het aandeel nu oppikken voor wat achteraf misschien een zacht prijsje is. Ik heb alleen de indruk dat u nu meer naar die grafiek kijkt en bang bent voor een korte termijn kat in de zak.

Update 10:15 uur: ING, bedankt

Saai. Degelijk. Niks bijzonders ook. U kunt gewoon doorlopen. Nee, de Q2's van ING maken weinig los. De reacties van de analisten en zelfs die op social media druppelen maar mondjesmaat binnen. Eingenlijk wel grappig. Want bijna exact tien jaar na moet misschien wel de vlag uit voor ING.

“Our drive to constantly innovate and offer a differentiating #customerexperience contributed to our strong commercial performance in the second quarter of 2018.” #ING #2Q2018 #INGresults #innovation https://t.co/WLYZ40JSLz — ING (@ING_news) 2 augustus 2018

U kunt namelijk alles groen afvinken bij de bank waar de héle wereld eind 2008 bang voor was en om maatregelen schreeuwde. Dat was na de ondergang van Lehman Brothers en ten tijde van de kredietcrisis en beurskrach, Ik strooi maar wat. Ik spits het toe op ING:

Om te beginnen, de bank leeft nog en heeft zelfs een mooie dochter gebaard: NN

De overheid heeft dikke knaken verdiend aan de redding van ING, iets van 25% ofzo. Wie dat wil mag het zelfs een woekerwinst noemen

De bank is streng gereguleerd: zonder dertig disclaimers, veertien advocaten,, negentien communicatiefiguren en schriftelijke toestemming in drievoud van DNB mag nog geen bankier een bakkie koffie halen. Lach er om, maar dit is serieus niet eens zó overdreven

Opdat wij niet vergeten hoe risicovol bankieren is, staat in kapitalen op de voorgevel geschreven

Dit jaar even niet, maar ING is sinds begin 2009, toen eerst Jan Hommen en daarna Ralph Hamers de bank leidden, een prachtig aandeel gebleken (net als dochter NN) dat mooie dividenden betaalt. Slechts hoon viel en Jan en Ralph ten deel, omdat ze boter bij de vis wilden

De bank is druk bezig het aloude bankenmodel met veel poppetjes en veel te dure kantoren om te zitten in een snelle fintech

Niks snel geld van cabriobankiers meer, De bank is weer saai en degelijk geworden, zie de cijfers van vaag

Al met al is ING in die tijd ook de grootste EU bank geworden

#ING, de grootste EU bank, doet +0,5% op haar Q2's. Hier actuele beurswaardes pic.twitter.com/3TouJ9XUea — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 2 augustus 2018

Perfect is het nooit, het zijn geen heiligen en wie weet hangt ING bij de volgende financiële crisis weer in de touwen. Want die crisis komt. Eens. In de afgelopen twee eeuwen was het eens per generatie ergens raak, waar ook ter wereld. De bank kent alleen veel minder risico en bankieren zonder bestaat nu eenmaal niet.

Laat dit dan het ING verhaal van vandaag zijn, omdat de Q2's geen verhaal hebben? Proficiat ING, tien jaar geleden had niemand durven dromen dat de bank er nu zo mooi voor zou staan. Daar doet zelfs die -15% dit jaar geen afbreuk aan. En nu aan het werk. Aandeelhouderswaarde scheppen, graag.