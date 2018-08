AMG is door een aantal hedgefunds vandaag onderuit getrokken, een bedrijf als AMG kan dit hebben en de koers zal op niet al te lange termijn weer omhoog gaan.



Andere bedrijven kunnen op deze wijze kapot gemaakt door hedgefunds. Dit zijn gewoon bewuste acties van shorters die de markt manipuleren door bewust aandelen te dumpen. Ik kan mij niet voorstellen dat dit wettelijk is toegestaan. Zowel dan moet dit snel gestopt worden.



De hedgefunds worden steeds agressiever. Het is tijd voor de AFM om eindelijk een einde te maken aan dit soort schandalige praktijken die niets te maken hebben met beleggen. Deze geld wolven, die met name de kleine beginnende beleggers benadelen, moeten gewoon gestopt worden.



Het wordt tijd dat de VEB actie gaat ondernemen richting AFM, want de AFM zelf is te passief.