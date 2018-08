Fondsenrondje: Cijfergeweld!

De AEX is de dag begonnen met een min van 0,6% en blijft redelijk liggen in vergelijking met de overige Europese indices. Uitschieter naar beneden is de DAX, die 1,6% daalt. Ook de CAC en FTSE100 doen het een tikkie slechter, met een minnetje van 0,8%.

De Nederlandse hoofdindex beweegt als geheel niet zoveel, maar dit geldt niet voor de individuele aandelen. Dit komt omdat we een aantal mooie bedrijven hebben die met cijfers zijn gekomen.

Altice

Met afstand de grootste bleeder op het Damrak is Altice met een min van 12,5%. De cijfers over het tweede kwartaal waren nog niet zo slecht. Zo is het aantal klanten in Frankrijk is behoorlijk toegenomen.

De pijn zit hem in de waarschuwing dat de vrije kasstroom in Frankrijk aan de onderkant van de eerder gegeven taxatie van €1,5-2,5 miljard uitkomt. Het geeft aan dat de kosten om nieuwe klanten binnen te halen hoger uitvallen dan verwacht. Dit wordt niet gewaardeerd door beleggers.

ING

Het komt niet vaak voor dat ING (-0,8%) minder dan een procent beweegt na het publiceren van de cijfers. Vandaag is zo'n dag. De winst over het tweede kwartaal was iets beter dan verwacht. Deze bedroeg €1,4 miljard, terwijl op €1,3 miljard was gerekend. Kortom, degelijke cijfers.

Intertrust

De topper binnen de AMX is Intertrust, dat 5,3% in de plus staat, nadat het meevallende cijfers publiceerde over het tweede kwartaal. In Q2 wist het de omzet en ebita met 3% en 7% te laten toenemen.

Het eerste kwartaal verliep iets minder goed, waardoor het bedrijf over het eerste halfjaar een aangepaste winst wist te boeken van €0,74 per aandeel. De onderneming is van plan €0,30 aan dividend uit te keren. Beleggers moeten hier nog wel even op wachten, want het aandeel gaat pas op 7 november ex-dividend.

AMG

AMG (-4,7%) noteert in de onderste regionen binnen de AMX, ondanks dat de cijfers helemaal niet zo slecht waren. De omzet nam in het tweede kwartaal met 26% toe. De winst per aandeel ging met 29% nog iets harder omhoog ten opzichte van vorig jaar. Deze kwam uit op $0,54.

Tegenvaller is de operationele cashflow, die ruim $1 miljoen negatief uitvalt. Dit wordt veroorzaakt door de enorme toename van het werkkapitaal. Daartegenover staat dat de outlook sterk te noemen is. Het bedrijf verhoogt de outlook voor de ebitda van +30-45% naar +40-50%. De koers is dit jaar al 20% gestegen en kan dus wel een tikje hebben.

Ordina

Ordina wordt door beleggers 1,7% lager gezet, al heeft het bedrijf best redelijke cijfers in de boeken laten zetten. Over het eerste halfjaar realiseerde de onderneming een omzet van €179 miljoen. Dit is een plus van 5% ten opzichte van H1 2017, toen de opbrengsten €171 miljoen bedroegen.

De ebitda steeg in het eerste halfjaar naar €10,2 miljoen en de nettowinst bedroeg €5 miljoen. Een pijnpunt is dat de post debiteuren in de eerste helft van dit jaar met ruim €10 miljoen toenam. Dit heeft een negatieve invloed op de kasstroom, waardoor het bedrijf geld moest bijlenen. Ondanks de lichte daling van vandaag, staat het aandeel dit jaar nog steeds bijna 30% in de plus.

Basic-Fit

Basic-Fit (+4,1%) is de koploper binnen de ASCX, nadat de fitnessketen meevallende resultaten publiceerde over het tweede kwartaal. In het eerste halfjaar heeft het bedrijf 44 nieuwe sportscholen geopend, waardoor het op schema ligt om de doelstelling van 100 nieuwe vestigingen te behalen.

Het aantal abonnees steeg met 23% en dit was iets beter dan verwacht. Daarnaast wist Basic-Fit iets meer te verdienen per lid. Kortom, mooie cijfers die worden beloond door beleggers. Het aandeel behoort dit jaar tot de beste bedrijven op het Damrak, met een koerswinst van bijna 50%.

Marktoverzicht

De AEX (-0,6%) doet het minder slecht dan de overige Europese beurzen. Met name Duitsland ligt slecht.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,4% in de min.

Goud stijgt 0,2%.

Olie: WTI en Brent blijven dicht bij huis

De euro daalt 0,3% en noteert 1,162 ten opzichte van dollar.

Rentes: De tienjaarsrentes in Europa doen niet zoveel. Uitschieters zijn er niet.

Damrak

Helemaal vergeten. Vastned kwam gisteren nabeurs met cijfers en deze vallen op het eerste oog mee. De koers stijgt met 0,3%.

Royal Dutch Shell (-0,9%) ligt zwak vandaag. Het bedrijf krijgt een advies- en koersdoelverlaging van Morgan Stanley. Het aandeel gaat van overweight naar equalweight en van 3160p naar 2860p.

Air France-KLM vliegt omhoog met dank aan HSBC en UBS, die het aandeel een koersdoelverhoging geven.

Wolters Kluwer +1,4% is de koploper binnen de AEX, nadat het bedrijf een opwaardering van het koersdoel kreeg van Barclays. Daarentegen gaat er een eurootje af bij Morgan Stanley.

Pharming (-4,2%) zit de laatste dagen in de hoek waar de klappen vallen. Wederom is er geen nieuws te bekennen.

