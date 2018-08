Vlug, om 08:15 uur is CEO Ralph Hamers op BNR. In de gauwigheid zijn de cijfers volgens mij niet slecht, maar ook niet echt om over naar huis te schrijven.

Er zijn weer zoveel cijfers voorbeurs, ik ga niet eens meer proberen om alles mooi en netjes in dit blog te krijgen. Moeten al die bedrijven maar niet zo erg kluitjesvoetbal spelen. Ik beperk mij even tot de ANP-links.

AMG schroeft resultaten stevig op

Luxemburg groeibriljant voor Intertrust

Vastned blijft bij prognose voor heel 2018

Omzetdaling Veon door wisselkoerseffecten

Altice Europe: meer klanten in Frankrijk

Verbetering zet door bij Ordina

Zwarte cijfers voor RoodMicrotec

Basic-Fit profiteert van expansiedrang

Toch een shortssqueeze? Nabeurs Wall Street deed Tesla +9,4% op Q2's. Het bedrijf houdt vast aan de outlook voor 2018, waarin het stelt winst te gaan maken. De Fed liet de rente voor wat ze is en had verder niets nieuwss te melden. Volgende verhogingen zijn in principe in september en december.

Verder heet het dat er weer nieuwe handelsspanningen VS-China zijn en dat hakt er in. Koersen lager en China wordt zelfs afgestraft.





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws en dit is het analistenadvies:

ArcelorMittal: naar €39 van €37 - Jefferies

Air France-KLM: naar €11 van €9 (buy) - HSBC

Wolters Kluwer: naar €55,50 van €53,20 - Barclays

Wolters Kluwer: naar €50 van €51 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell: naar equalweight van overweight en naar 2860p van 3160p - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent weer heel veel cijfers, de BoE gaat naar verwachitng de rente met een kwartje verhogen en Unilever en RELX gaan ex-kwartaaldividend

08:00 Basic-Fit Q2-cijfers

08:00 ING Q2-cijfers

08:00 Altice Q2-cijfers

08:00 AMG Q2-cijfers

08:00 Intertrust Q2-cijfers

08:00 Rood Microtec Q2-cijfers

08:00 Unilever notering €0,39 ex-dividend

08:00 Ordina Q2-cijfers

08:00 RELX notering ex-dividend

08:00 BMW Q2-cijfers

08:00 Siemens Q2-cijfers

08:00 Société Générale Q2-cijfers

08:00 Metro Q2-cijfers

08:00 Barclays Q2-cijfers

08:00 Rolls-Royce Q2-cijfers

13:00 DowDupont Q2-cijfers

13:00 BoE rentebesluit 0,75%

14:30 VS jobless claims

16:00 VS fabrieksorders jun 1,0% MoM

22:00 Galapagos Q2-cijfers

22:00 Altice USA Q2-cijfers

22:00 GoPro Q2-cijfers

En dan nog even dit

Faites vos jeux:

Wat een fonds:

Ze hebben het er maar druk mee:

Toe maar:

En het is?

Goh:

Min 80 of Plus 500? Deze had ik gemist:

Over missen gesproken :-)

